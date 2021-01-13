Кабмин предлагает ввести госрегулирование цен на газ до конца карантина или отопительного сезона

Кабинет министров предлагает ввести государственное регулирование цены на газ для всех бытовых потребителей до конца карантина или до завершения отопительного сезона.

Предлагаемая цена - 6,99 грн за метр кубический. Это самая низкая цена на украинской бирже, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Некоторые облгазы сегодня продают газ по 10 и выше гривен. Поэтому это существенное уменьшение на 30% для украинцев. Если ничего не делать, то в следующем месяце может вырасти до 12 гривен", - отметил он.

Шмыгаль дал поручение Министерству энергетики, Минэкономики и Министерству юстиции безотлагательно подготовить проект постановления о введении госрегулирования цены на газ до конца карантина.

Напомним, что "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% с января 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Вчера стало известно, что Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения.

С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа. Запуск рынка газа для населения в Украине был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

Вчера на совещании обсуждали регулирования цен на газ. LB.ua удалось получить доработанную копию проекта постановления Кабмина, который был предметом обсуждения на совещании премьера с представителями Минэнерго, Нафтогаза и Офиса президента 11 января.

Исходя из документа, планируется установить с 1 февраля сроком на 1 год цену по формуле - цена газа на немецком хабе NCG минус стоимость его транспортировки до западной границы Украины.