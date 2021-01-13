Умер один из крупнейших богачей Британии Дэвид Баркли
Точная причина смерти 86-летнего медиамагната пока неизвестна.
Один из самых богатых британских миллиардеров, владелец The Daily Telegraph Дэвид Баркли умер в возрасте 86 лет.
Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Точная причина смерти Дэвида Баркли пока неизвестна.
Соболезнования по поводу смерти Баркли выразил британский премьер Борис Джонсон.
"С уважением и восхищением прощаемся с сэром Дэвидом Баркли, который спас большую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь", - написал политик на своей странице в Twitter.
Дэвид Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком в 60-х занимались ремонтом помещений и их покупкой. Состояние они заработали в гостиничном бизнесе и розничной торговле. В 2004 году приобрели Telegraph Media Group (в нее входят газеты The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, а также журнал The Spectator).
Дэвид и Фредерик Баркли входили в топ-20 самых богатых миллиардеров Великобритании. По данным на 13 января, их состояние Forbes оценивает в 4,3 млрд долларов.
Напомним, вчера умер 87-летний мультимиллиардер Шелдон Адельсон. Американский бизнесмен владел сетью казино в Лас-Вегасе, Сингапуре и Макао. Он был сторонником Дональда Трампа и одним из ключевых спонсоров Республиканской партии США.