Умер один из крупнейших богачей Британии Дэвид Баркли

Точная причина смерти 86-летнего медиамагната пока неизвестна.

Умер один из крупнейших богачей Британии Дэвид Баркли
Фото: repubblica.it

Один из самых богатых британских миллиардеров, владелец The Daily Telegraph Дэвид Баркли умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Точная причина смерти Дэвида Баркли пока неизвестна.

Соболезнования по поводу смерти Баркли выразил британский премьер Борис Джонсон.

"С уважением и восхищением прощаемся с сэром Дэвидом Баркли, который спас большую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь", - написал политик на своей странице в Twitter.

Дэвид Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком в 60-х занимались ремонтом помещений и их покупкой. Состояние они заработали в гостиничном бизнесе и розничной торговле. В 2004 году приобрели Telegraph Media Group (в нее входят газеты The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, а также журнал The Spectator).

Дэвид и Фредерик Баркли входили в топ-20 самых богатых миллиардеров Великобритании. По данным на 13 января, их состояние Forbes оценивает в 4,3 млрд долларов.

Напомним, вчера умер 87-летний мультимиллиардер Шелдон Адельсон. Американский бизнесмен владел сетью казино в Лас-Вегасе, Сингапуре и Макао. Он был сторонником Дональда Трампа и одним из ключевых спонсоров Республиканской партии США.

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