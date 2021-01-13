В Запорожье в цехе ферросплавного завода Коломойского обрушилась крыша

Никто из работников не пострадал.

В Запорожье в цехе ферросплавного завода Коломойского обрушилась крыша
Фото: zabor.zp.ua

Сегодня утром произошел обвал крыши в цехе №1 Запорожского ферросплавного завода.

Об этом сообщили работники предприятия, передает издание ZaBor.

Крыша обрушилась в центре цеха около 6:00 утра. Как предполагают сами работники, это могло произойти из-за снега и из-за аппарата "Грохот", который там недавно установили. Этот аппарат создавал большую вибрацию.

По предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал.

Отмечается, что из-за обвала конструкции на заводе не успели разлить металл, и он просто застыл в ковшах.

Фото: zabor.zp.ua

Напомним, в 2019 году Конституционный Суд Украины удовлетворил жалобу Запорожского завода ферросплавов Игоря Коломойского, признав несоответствующими Основному закону положения п.13 ч.1 ст. 17 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", который позволял детективам бюро признавать коррупционные схемы недействительными через суд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожье митингующие перекрыли трассу из-за строительства каолинового карьераВ Запорожье митингующие перекрыли трассу из-за строительства каолинового карьера
Минюст США подал третий иск о конфискации активов Коломойского и БоголюбоваМинюст США подал третий иск о конфискации активов Коломойского и Боголюбова
"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
Alcoa в судебном порядке заставили отказаться от закрытия завода в ИспанииAlcoa в судебном порядке заставили отказаться от закрытия завода в Испании
Суд постановил приостановить работу коксового завода в ХарьковеСуд постановил приостановить работу коксового завода в Харькове
НБУ отсудил недвижимость у завода ЖевагоНБУ отсудил недвижимость у завода Жеваго
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту $18,5 млнКомпания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту $18,5 млн
Гендиректору завода "Радар" Зеленскому сообщено о подозрении в уничтожении госимуществаГендиректору завода "Радар" Зеленскому сообщено о подозрении в уничтожении госимущества
Верховный Суд окончательно подтвердил право собственности "Дарницы" на акции Борщаговского химико-фармацевтического заводаВерховный Суд окончательно подтвердил право собственности "Дарницы" на акции Борщаговского химико-фармацевтического завода
Компании Коломойского должны Приватбанку 7,5 миллиарда — Верховный судКомпании Коломойского должны Приватбанку 7,5 миллиарда — Верховный суд
Последние новости
Подгружаем последние новости