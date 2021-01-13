В Запорожье в цехе ферросплавного завода Коломойского обрушилась крыша

Никто из работников не пострадал.

Сегодня утром произошел обвал крыши в цехе №1 Запорожского ферросплавного завода.

Об этом сообщили работники предприятия, передает издание ZaBor.

Крыша обрушилась в центре цеха около 6:00 утра. Как предполагают сами работники, это могло произойти из-за снега и из-за аппарата "Грохот", который там недавно установили. Этот аппарат создавал большую вибрацию.

По предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал.

Отмечается, что из-за обвала конструкции на заводе не успели разлить металл, и он просто застыл в ковшах.

Фото: zabor.zp.ua

Напомним, в 2019 году Конституционный Суд Украины удовлетворил жалобу Запорожского завода ферросплавов Игоря Коломойского, признав несоответствующими Основному закону положения п.13 ч.1 ст. 17 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", который позволял детективам бюро признавать коррупционные схемы недействительными через суд.