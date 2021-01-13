Певица Шакира продала права на свои песни британскому инвестфонду

Из-за пандемии артисты вынуждены приостанавливать концертную деятельность, а такие сервисы, как Spotify, обеспечивают постоянный интерес и прибыль.

Певица Шакира продала права на свои песни британскому инвестфонду
Фото: podrobnosti.ua

Британская компания по управлению инвестициями Hipgnosis Songs Fund Limited приобрела 100% прав на песни певицы Шакиры. Полный каталог составляет 145 композиций.

Об этом сообщает Music Business World Wide.

С момента выпуска своего первого альбома в 1991 году Шакира продала более 80 млн пластинок. Она также получила три "Грэмми", 12 "латинских Грэмми", и много других наград.

Как отмечает Bloomberg, Hipgnosis и другие, включая частную инвестиционную компанию KKR & Co., скупают дискографии, делая ставку на то, что стоимость популярных композиций принесет надежную отдачу инвесторам, поскольку потоковые сервисы, такие как Spotify Technology SA, становятся все более популярными и обеспечивают постоянный интерес и прибыль.

Со своей стороны, исполнители, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены приостанавливать концертную деятельность, охотно продают права на свои песни, чтобы заработать.

Напомним, в декабре прошлого года компания Universal Music Group сообщила, что покупает весь каталог песен Боба Дилана - коллекцию, которая охватывает шесть десятилетий и включает много знаковых композиций в истории музыки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ выполнил свои обязательства перед МВФ — РожковаНБУ выполнил свои обязательства перед МВФ — Рожкова
Злоумышленник с помощью «вируса» присвоил миллион с карточек украинцевЗлоумышленник с помощью «вируса» присвоил миллион с карточек украинцев
Бразильская Vale продала никелевое подразделение на острове Новая КаледонияБразильская Vale продала никелевое подразделение на острове Новая Каледония
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
Tianqi Lithium продала свои литиевые активы в Австралии за примерно 1,4 млрд долл.Tianqi Lithium продала свои литиевые активы в Австралии за примерно 1,4 млрд долл.
Китайские инвесторы Мотор Cич выполнили свои угрозы и подали иск против УкраиныКитайские инвесторы Мотор Cич выполнили свои угрозы и подали иск против Украины
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Китайская Chalcо усилила свои глиноземные мощностиКитайская Chalcо усилила свои глиноземные мощности
Власти столицы продают права на размещение объектов передвижной торговли в 27 локациях КиеваВласти столицы продают права на размещение объектов передвижной торговли в 27 локациях Киева
Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»
Последние новости
Подгружаем последние новости