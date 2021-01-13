Певица Шакира продала права на свои песни британскому инвестфонду

Из-за пандемии артисты вынуждены приостанавливать концертную деятельность, а такие сервисы, как Spotify, обеспечивают постоянный интерес и прибыль.

Британская компания по управлению инвестициями Hipgnosis Songs Fund Limited приобрела 100% прав на песни певицы Шакиры. Полный каталог составляет 145 композиций.

Об этом сообщает Music Business World Wide.

С момента выпуска своего первого альбома в 1991 году Шакира продала более 80 млн пластинок. Она также получила три "Грэмми", 12 "латинских Грэмми", и много других наград.

Как отмечает Bloomberg, Hipgnosis и другие, включая частную инвестиционную компанию KKR & Co., скупают дискографии, делая ставку на то, что стоимость популярных композиций принесет надежную отдачу инвесторам, поскольку потоковые сервисы, такие как Spotify Technology SA, становятся все более популярными и обеспечивают постоянный интерес и прибыль.

Со своей стороны, исполнители, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены приостанавливать концертную деятельность, охотно продают права на свои песни, чтобы заработать.

Напомним, в декабре прошлого года компания Universal Music Group сообщила, что покупает весь каталог песен Боба Дилана - коллекцию, которая охватывает шесть десятилетий и включает много знаковых композиций в истории музыки.