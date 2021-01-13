Кличко заявил, что для киевлян стоимость отопления и горячей воды в этом сезоне не изменится

В декабре были утверждены новые тарифы, которые для горячей воды выше на 16%, для отопления - на 19%.

В Киеве стоимость отопления и горячего водоснабжения в этом отопительном сезоне не будет расти. Жители многоэтажек будут платить за коммунальные услуги по тарифам 2019 года.

Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Вопрос тарифов поднимается в каждом отопительном сезоне. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду. Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится!" - заверил он.

По словам Кличко, киевляне могут самостоятельно повлиять на суммы в платежках за коммуналку и приобщиться к программам по энергосбережению.

Напомним, что в декабре КГГА утвердила новые тарифы КП "Киевтеплоэнерго", согласно которым отопление дорожает на 19%, а горячее водоснабжение - на 16%. Согласно решению, тарифы составляют: за отопление - 1 616,48 грн за 1 Гкал с учетом НДС (ранее тариф был 1 356,31 грн за 1 Гкал), за горячую воду - 99,79 грн/кубометр с учетом НДС (ранее тариф был 85,97 грн/кубометр).

Подорожали эти услуги не только для киевлян, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% с января 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Министерство энергетики и угольной промышленности предложило Кабинету Министров с 1 февраля 2021 года ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей. Рассчитывать ее предлагают по формуле "цена на европейских хабах минус транспортировка в Украину" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков. Причем цена будет зафиксирована на год.

По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, речь идет об уровне цены 5356 грн, на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе.