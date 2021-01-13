В 2020 году растительному миру Украины нанесено около 312 млн гривен убытков

В течение 2020 года в Украине растительному миру нанесено около 312 млн гривен убытков.

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

"Такую сумму рассчитали территориальные органы Госэкоинспекции за нарушения в части охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов и растительного мира. По сравнению с 2019 годом наблюдается динамика роста рассчитанных убытков: в прошлом году сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 167 лн гривен", - написал Малеваный.

По его словам, расчет большей суммы свидетельствует и о более эффективной работе Госэкоинспекции. В частности, в прошлом году была проведена комплексная проверка лесхозов, во время которой выявлено много нарушений.

"Однако задача ГЭИ не в том, чтобы штрафовать нарушителей. Мы хотим сохранить лес. А для этого необходимо увеличить эффективность в выявлении фактов лесного браконьерства. Поэтому Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытания космических средств, чтобы получать аэрокосмические снимки земной поверхности. Это даст нам возможность на оперативно выявлять вырубки, разработки карьеров, загрязнения моря и своевременно принимать меры для прекращения нарушений", - добавил Малеваный.

Он также отметил, что уменьшение масштабов лесного браконьерства только с помощью мощного экологического контроля не представляется возможным. Сегодня совершению нарушений способствует несовершенное законодательство, которое нужно дорабатывать. В первую очередь необходимо увеличивать ответственность за вред, наносимый окружающей среде, повышать штрафы и ущерб за вырубку.

Напомним, в декабре 2020-го подсчитали, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, произошедшие в апреле, нанесли урон более чем 8 млрд грн. Подсчеты осуществило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.