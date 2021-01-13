ArcelorMittal переводит доменную печь на заводе в Германии на газ

ArcelorMittal переводит доменную печь на заводе в Германии на газ

Корпорация ArcelorMittal и поставщик природного газа VNG Handel & Vertrieb запускают проект по снижению использования кокса в доменной печи посредством его постепенной замены на газ.

Эксперимент проводится на доменной печи комбината Eisenhuettenstadt в Восточной Германии. Партнеры вложат порядка 4 млн евро в ее переоборудование, которое должно завершиться в середине текущего года.

На первом этапе ArcelorMittal рассчитывает заместить природным газом 5% кокса, а затем увеличивать этот показатель на 5 п.п. в год. За счет этого компания планирует уменьшить выбросы природного газа и снизить затраты на энергию.

В долгосрочной перспективе природный газ в доменной печи может быть замещен «зеленым» водородом, получаемым посредством электролиза с использованием только возобновляемых источников энергии. Однако такой переход произойдет лишь при условии обеспечения предприятия достаточными объемами водорода по приемлемой цене.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Блок рекламы


Похожие новости
Канада установила окончательные пошлины на толстый лист из Германии и ТайваняКанада установила окончательные пошлины на толстый лист из Германии и Тайваня
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
ArcelorMittal консолидирует мощности в Польше для выпуска рельсовArcelorMittal консолидирует мощности в Польше для выпуска рельсов
Правоохранители Украины и Германии раскрыли схему международного мошенничестваПравоохранители Украины и Германии раскрыли схему международного мошенничества
РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне ГерманииРоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии
Мексиканская Simec Group модернизирует заводы ArcelorMittalМексиканская Simec Group модернизирует заводы ArcelorMittal
Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.
Коломойский на заводе ферросплавов в США майнит криптовалютуКоломойский на заводе ферросплавов в США майнит криптовалюту
ArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате Dunkirk во ФранцииArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате Dunkirk во Франции
ArcelorMittal Construction купила шведского производителя металлоконструкцийArcelorMittal Construction купила шведского производителя металлоконструкций
Последние новости
Подгружаем последние новости