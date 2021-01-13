Кого проверит налоговая в этом году. Список групп

Государственная налоговая служба обнародовала перечень проверок на 2021 год. Сейчас к визиту налоговиков следует готовиться 6288 компаниям. Общее количество проверок не изменилась с прошлого года. Об этом сообщает Опендатабот.

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Кого будет проверять налоговая

Все запланированные рейды ГНС можно разделить на следующие группы:

проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов: 462 проверки крупного, среднего и малого бизнеса: 3598

проверки финансовых учреждений: 209

проверки ФОПов: 1664.

Причина проверки

Основные причины, по которым налоговая может посетить бизнес с проверкой, указаны в Плане-графике проведения плановых проверок налогоплательщиков.

Согласно документу, высокий риск проведения проверок имеют компании: