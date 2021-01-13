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2021-01-13
Кого проверит налоговая в этом году. Список групп
Государственная налоговая служба обнародовала перечень проверок на 2021 год. Сейчас к визиту налоговиков следует готовиться 6288 компаниям. Общее количество проверок не изменилась с прошлого года. Об этом сообщает Опендатабот.
Фото: rau.ua
Кого будет проверять налоговая
Все запланированные рейды ГНС можно разделить на следующие группы:
- проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов: 462 проверки крупного, среднего и малого бизнеса: 3598
- проверки финансовых учреждений: 209
- проверки ФОПов: 1664.
Причина проверки
Основные причины, по которым налоговая может посетить бизнес с проверкой, указаны в Плане-графике проведения плановых проверок налогоплательщиков.
Согласно документу, высокий риск проведения проверок имеют компании:
- у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли
- имеющие отношения с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы — если сумма операций больше 5% от всего объема операций, но не меньше 100 игры
- у которых есть информация об уклонении от налогообложения
- которые имеют признаки фиктивности
- регистрация которых отменена в судебном порядке
- в отношении которых установлен факт непредставления налоговой отчетности в течение двух налоговых (отчетных) периодов
- находящиеся в розыске
- которые признаны банкротами.