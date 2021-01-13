Кого проверит налоговая в этом году. Список групп

Государственная налоговая служба обнародовала перечень проверок на 2021 год. Сейчас к визиту налоговиков следует готовиться 6288 компаниям. Общее количество проверок не изменилась с прошлого года. Об этом сообщает Опендатабот.

Кого проверит налоговая в этом году. Список групп
Фото: rau.ua

Кого будет проверять налоговая

Все запланированные рейды ГНС можно разделить на следующие группы:

  • проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов: 462 проверки крупного, среднего и малого бизнеса: 3598
  • проверки финансовых учреждений: 209
  • проверки ФОПов: 1664.

Причина проверки

Основные причины, по которым налоговая может посетить бизнес с проверкой, указаны в Плане-графике проведения плановых проверок налогоплательщиков.

Согласно документу, высокий риск проведения проверок имеют компании:

  • у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли
  • имеющие отношения с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы — если сумма операций больше 5% от всего объема операций, но не меньше 100 игры
  • у которых есть информация об уклонении от налогообложения
  • которые имеют признаки фиктивности
  • регистрация которых отменена в судебном порядке
  • в отношении которых установлен факт непредставления налоговой отчетности в течение двух налоговых (отчетных) периодов
  • находящиеся в розыске
  • которые признаны банкротами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Блок рекламы


Похожие новости
В Минздраве объяснили, почему не запретили продажи алкоголя во время локдаунаВ Минздраве объяснили, почему не запретили продажи алкоголя во время локдауна
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В 2021 году половина украинского бюджета уйдет на погашение долговВ 2021 году половина украинского бюджета уйдет на погашение долгов
В 2020 году украинские металлурги снизили выплавку стали на 1,4%В 2020 году украинские металлурги снизили выплавку стали на 1,4%
Аналитик Bloomberg ожидает подорожания биткоина до $50 тыс. уже в этом годуАналитик Bloomberg ожидает подорожания биткоина до $50 тыс. уже в этом году
Завтра в Украине вступает в силу локдаун: список запретовЗавтра в Украине вступает в силу локдаун: список запретов
Украинские порты перевалили почти 160 млн тонн грузов в 2020 годуУкраинские порты перевалили почти 160 млн тонн грузов в 2020 году
МВФ назвал сумму долга, которую Украина должна погасить в 2021 годуМВФ назвал сумму долга, которую Украина должна погасить в 2021 году
Международные резервы Украины в 2020 году выросли до восьмилетнего максимума, - НБУМеждународные резервы Украины в 2020 году выросли до восьмилетнего максимума, - НБУ
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
Последние новости
Подгружаем последние новости