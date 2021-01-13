Крупные инвесторы снизили объемы вложений в криптовалюту на 97%

В первую неделю января институциональные инвесторы вложили в криптовалюту лишь $ 29 млн. Об этом сообщает в своем отчете фонд CoinShares, пишет РБК.

Падение инвестиций

Объем инвестиций крупных игроков снизился по сравнению с последней неделей перед Рождеством (25 декабря) на 97% — тогда он составил рекордные $ 1,09 млрд.

В CoinShares также подчеркнули, что в начале января по многочленным криптоинструментам был зафиксирован отток капитала. Это может говорить о том, что крупные игроки начали фиксировать прибыль, считают в компании.

С сентября и до начала января биткоин показывал существенный рост — к 8 января цена поднималась до $ 42 тыс. за монету. 11 января на рынке произошла коррекция. Стоимость BTC резко упала — ниже $ 31 тыс., а затем частично восстановилась, до 35 тыс.

Что говорят банкиры

В инвестбанке JPMorgan считают, что на рынке может произойти новое снижение, которое будет вызвано временным усилением оттока средств институциональных инвесторов.

Стратеги компании во главе с Николаосом Панигирцоглу предположили, что в США может быть одобрен запуск биржевого фонда на биткоин (ETF). В таком случае крупные игроки, вероятно, начнут забирать средства, вложенные в криптофонд Grayscale, который сейчас является монополистом на этом рынке. Это может вызвать сильную, краткосрочную коррекцию цены BTC, передает Bloomberg.

«Каскадный отток капитала из Grayscale, вероятно, будет иметь негативные краткосрочные последствия для биткоина, учитывая важность фонда и объем его активов», — объяснили в JPMorgan.

По состоянию на 11 января, объем активов, находящихся под управлением Grayscale, составлял $ 24,5 млрд. Более $ 20 млрд средств вложено в биткоин.

В начале января стратеги JPMorgan спрогнозировали удорожание биткоина до $ 146 тыс. в долгосрочной перспективе. Они подчеркнули, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая в ближайшее время может спровоцировать рост курса первой криптовалюты к $ 50 тыс., но такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми.

Напомним

В начале текущего года биткоин торговался на уровне в $ 28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Курс биткоина 13 января

По состоянию на 09:40 курс биткоина, по данным «Минфина», составляет $ 35?032,00 за монету.