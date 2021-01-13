Цена нефти Brent впервые с февраля поднялась выше $57 за баррель

На пике стоимость барреля Brent достигала $ 57,15, прибавляя больше 2%. На 4:30 нефть торговалась по $ 57,12 за баррель. Стоимость барреля превысила отметку в $ 57 впервые с 24 февраля 2020 года.

Во вторник, 12 января, роSSийская нефть Urals, цена которой рассчитывается от цены Brent, достигла максимальной цены с 8 января 2020 года. За последние три месяца Urals подорожала более чем на 40%, а с начала года — почти на 10%.