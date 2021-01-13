Цена нефти Brent впервые с февраля поднялась выше $57 за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше $57 за баррель впервые с февраля прошлого года.

Цена нефти Brent впервые с февраля поднялась выше $57 за баррель
Фото: еpravda.com.ua

Цена нефти марки Brent поднялась выше $ 57 за баррель впервые с февраля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов мартовскими фьючерсами на Межконтинентальной бирже в Лондоне.

Торги на бирже

На пике стоимость барреля Brent достигала $ 57,15, прибавляя больше 2%. На 4:30 нефть торговалась по $ 57,12 за баррель. Стоимость барреля превысила отметку в $ 57 впервые с 24 февраля 2020 года.

Во вторник, 12 января, роSSийская нефть Urals, цена которой рассчитывается от цены Brent, достигла максимальной цены с 8 января 2020 года. За последние три месяца Urals подорожала более чем на 40%, а с начала года — почти на 10%.

Предыстория

5 января страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи нефти в феврале и марте. Общее ограничение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки, в феврале и марте — по 7,125 млн. РоSSии разрешено увеличение на 65?000 баррелей в сутки, Казахстану — на 10?000 баррелей.

Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки в феврале и марте, о чем на пресс-конференции по итогам переговоров заявил принц Абдулазиз аль-Сауд.

В ОПЕК сообщили, что общий объем добычи нефти входящими в картель странами в феврале и марте 2021 года останется на уровне январского — 22,1 млн баррелей в сутки.

При этом общий суточный объем добычи государствами-партнерами ОПЕК по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,609 млн баррелей (+75?000 баррелей в сутки), а в марте — до 14,864 млн баррелей (+75?000 баррелей в сутки).

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