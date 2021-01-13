Витренко хочет перевести "Укртранснафту" под Минэнерго - в компании называют это незаконным

Также предлагается передать государственные акции "Укрэнерго".

Витренко хочет перевести
Фото: facebook/Новое Время

Временный и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает Кабмину передать государственные пакеты акций ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртранснафта" и ООО "Кировоградгаз" Министерству энергетики Украины.

О такой инициативе Юрия Витренко сообщил первый заместитель генерального директора "Укртранснафта", ныне - и.о. директора компании Андрей Пасишник на своей странице в Facebook.

На сегодня 100% акций "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов Украины" принадлежат Министерству финансов. НАК "Нафтогаз Украины" владеет 100% акций "Укртранснафты" и 50 + 1% акций "Кировоградгаза".

Проект распоряжения
Фото: Facebook Пасишник
Проект распоряжения

Пасишник заявил, что решение о передаче акций "Укрнафты" не соответствует действующему законодательству, а действия Витренко, по его словам, вводят в заблуждение Кабинет министров.

В частности, решение противоречит политике собственности НАК "Нафтогаз Украины" и Гражданскому кодексу. Кроме этого, бесплатная передача компанией пакетов акций приведет к получению убытка в сумме 11 724 708 тыс. грн, а источник покрытия ущерба в проекте финансового плана компании на 2021 год отсутствует, отмечает Пасишник.

Также, по его словам, это опасно из-за уже полученных кредитов.

"Изменение основных видов деятельности компании, реорганизация и/или отчуждение ее активов в значительных объемах может привести к нарушению обязательств предприятий Группы "Нафтогаз" по действующим кредитным договорам и международным публичными инструментами на общую сумму более экв. 64,5 млрд грн и, как следствие, - дефолта по ним", - пояснил он.

Пасишник настаивает, что предложения Витренко не могут учитываться.

"Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, во-первых, несоответствие требованиям действующего законодательства, во-вторых, нарушение принципов корпоративного управления, в частности, принцип разграничения роли государства как собственника и регулятора, в-третьих, наличие значительных финансовых, налоговых и репутационных рисков и отсутствие источников для покрытия соответствующих расходов в финансовом плане и в Государственном бюджете Украины, замечания Минэнерго не могут быть учтены", - высказался и.о. директора "Укртранснафта".

Напомним, что в январе национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подписала три кредитных договора с государственными банками "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк" на 10,25 млрд гривен для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", которая образовалась в течение восьми месяцев 2020 года.

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