Витренко хочет перевести "Укртранснафту" под Минэнерго - в компании называют это незаконным

Также предлагается передать государственные акции "Укрэнерго".

Временный и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает Кабмину передать государственные пакеты акций ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртранснафта" и ООО "Кировоградгаз" Министерству энергетики Украины.

О такой инициативе Юрия Витренко сообщил первый заместитель генерального директора "Укртранснафта", ныне - и.о. директора компании Андрей Пасишник на своей странице в Facebook.

На сегодня 100% акций "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов Украины" принадлежат Министерству финансов. НАК "Нафтогаз Украины" владеет 100% акций "Укртранснафты" и 50 + 1% акций "Кировоградгаза".

Фото: Facebook Пасишник Проект распоряжения

Пасишник заявил, что решение о передаче акций "Укрнафты" не соответствует действующему законодательству, а действия Витренко, по его словам, вводят в заблуждение Кабинет министров.

В частности, решение противоречит политике собственности НАК "Нафтогаз Украины" и Гражданскому кодексу. Кроме этого, бесплатная передача компанией пакетов акций приведет к получению убытка в сумме 11 724 708 тыс. грн, а источник покрытия ущерба в проекте финансового плана компании на 2021 год отсутствует, отмечает Пасишник.

Также, по его словам, это опасно из-за уже полученных кредитов.

"Изменение основных видов деятельности компании, реорганизация и/или отчуждение ее активов в значительных объемах может привести к нарушению обязательств предприятий Группы "Нафтогаз" по действующим кредитным договорам и международным публичными инструментами на общую сумму более экв. 64,5 млрд грн и, как следствие, - дефолта по ним", - пояснил он.

Пасишник настаивает, что предложения Витренко не могут учитываться.

"Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, во-первых, несоответствие требованиям действующего законодательства, во-вторых, нарушение принципов корпоративного управления, в частности, принцип разграничения роли государства как собственника и регулятора, в-третьих, наличие значительных финансовых, налоговых и репутационных рисков и отсутствие источников для покрытия соответствующих расходов в финансовом плане и в Государственном бюджете Украины, замечания Минэнерго не могут быть учтены", - высказался и.о. директора "Укртранснафта".

Напомним, что в январе национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подписала три кредитных договора с государственными банками "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк" на 10,25 млрд гривен для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", которая образовалась в течение восьми месяцев 2020 года.