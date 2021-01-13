В Европе резко выросли цены на энергетический уголь

В Европе резко выросли цены на энергетический уголь

С конца ноября энергетический уголь в Европе на условиях CIF ARA подорожал на 23%, до 70 долл. за тонну. Об этом пишет газета "Коммерсант".

В Азии австралийский уголь подорожал на 32%, до 83 долл. на базисе FOB Ньюкасл. В 2020 году на фоне пандемии его стоимость обновляла многолетние минимумы, когда в Азии цены падали ниже 50 долл. за тонну, в Европе — ниже 40 долл. за тонну.

Изменению тренда способствовало падение цен на газ, который вытеснял уголь в генерации электроэнергии в Европе. В сентябре ситуация начала меняться. Европейские цены на энергетический уголь увеличились на 50%, до 58 долл. за тонну, достигнув уровней годичной давности. Главными выгодоприобретателями стали роSSийские поставщики, так как для производителей из США европейские цены все еще оставались на тот момент низкими, а в Колумбии начались перебои с добычей.

Эта зима в Северном полушарии оказалась холодной, особенно в Азии, что уже вызвало резкий всплеск цен на газ.

В Европе спотовые цены на газ превышают 280 долл. за тыс. кубометров, при этом уже при цене выше 200 долл. за тыс. кубометров работа современных угольных станций становится более рентабельной, чем газовых, а при 300 долл. за тыс. кубометров становится выгодным запуск даже 40-летних угольных блоков.



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