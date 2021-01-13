Спотовые цены на газ в ЕС за день выросли на 18%

Спотовые цены на газ в ЕС за день выросли на 18%

Спотовые цены на газ в Европе за вторник выросли сразу на 18%, уверенно пробив отметку в $300 за тысячу кубометров - уровень цены на топливо, который, казалось, уже относится к другой исторической эпохе. Цены в Европе дорожают день ото дня с оглядкой на безумное ценовое ралли в Азии.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в среду выросла до $335 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $284 с поставкой во вторник. С начала года цена на газ прибавила почти 40%. Достигнутый показатель является максимальным значением с 27 сентября 2018 года, сообщает Интерфакс.

Аналитики Sberbank Investment Research Андрей Громадин и Анна Котельникова в ежедневной записке отмечают: "Рост цен в Европе благоприятен для "Газпрома" и "НОВАТЭКа", так как приводит к повышению ожидаемых цен реализации и сокращению объемов газа в хранилищах, тем самым улучшая перспективы рынка". По их оценке, "Газпром" более чувствителен к изменению цен на газовых хабах.

Среднее значение цен на 2021 год на TTF (спотовые котировки января и форвардные контракты до конца года) на данный момент складываются на уровне $264 за тысячу кубометров.

Более диверсифицированные, а точнее более зависимые от СПГ рынки вынуждены платить большую цену за газ, чем обеспеченные трубопроводными поставками. Весь свободный СПГ на планете забирает Северо-Восточная Азия, где текущие цены на спотовый СПГ в четыре раза превосходят европейские котировки и уже "пробили" $1000 за тысячу кубометров.

Британский рынок, где почти весь год газ был дешевле, чем на континенте, с конца декабря дает все более и более заметную премию к TTF. Во вторник цена газа на британском хабе NBP выросла до $378 за тысячу кубометров. Выше на NBP цены были только в начале марта 2018 года, когда на фоне долгих пан-европейских холодов, получивших название "Зверь с Востока", цены взлетали $1227 за тысячу кубометров. Поступление СПГ в Великобританию в январе 2021 падает на 63% по отношению к уровню января 2020 года.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в январе 2021 года снижается по отношению к январю 2020 года на 49%. Это будет наиболее резкое падение за текущий зимний сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре - на 39%, в декабре - на 43%).

Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020-го, и температурный прогноз на весь месяц существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.

При этом украинский коридор доставки роSSийского газа в Европу остается недозагруженным. "Газпром" может прокачивать в январе через Украину более 150 млн куб. м в сутки (110 млн куб. м - долгосрочная бронь и 41,6 млн куб. м в сутки - дополнительное месячное бронирование). Однако с начала года "Газпром" качает через Украину не более 124 млн куб. м в сутки. В декабре 2020 года "Газпром" в сутки прокачивал через Украину 183 млн куб. м в день.

Холодная погода заставляет всю Европу активно тратить запасы газа в подземных хранилищах. Уровень текущих запасов (65,75% по итогам газовых суток 11 января), что ниже среднего показателя за предыдущие пять сезонов (66,13%).



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