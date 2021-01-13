Tenaris примет участие в пилотном проекте водородной металлургии в Италии

Компания Tenaris, один из ведущих производителей труб в мире, подписала меморандум о намерениях с итальянской энергетической компанией Edison и оператором газопроводов Snam по совместной реализации первого в Италии пилотного проекта водородной металлургии.



Проект будет запущен на заводе TenarisDalmine в районе итальянского города Бергамо. Его мощность составляет 800 тыс. т бесшовных труб и 900 тыс. т сортового проката в год.



Партнеры планируют установить там электролизеры мощностью 20 МВт для получения водорода с использованием возобновляемой энергии. Проект также может включать строительство хранилищ для водорода под высоким давлением и использование кислорода, получаемого в ходе электролиза, для выплавки стали в электродуговой печи.



Участники проекта намерены изучить возможности замены водородом природного газа на различных этапах производственного процесса. Данная инициатива является частью более широкой программы Dalmine Zero Emissions, направленной на разработку и внедрение технологий "безуглеродной" металлургии.



В 2020 г. правительство Италии утвердило "водородную стратегию", предусматривающую установку в стране электролизеров совокупной мощностью 5 ГВт к 2030 г. К этому времени на долю водорода должно приходиться 2% производства первичной энергии в Италии. Правительство выделяет на эти цели 10 млрд. евро в качестве грантов и финансовой поддержки водородных проектов.



