В Минфине рассказали, на что пошли 63,7 млрд гривен из ковидного фонда

На сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн (87%) из 22,4 млрд грн выделенных средств по общему фонду государственного бюджета.

В Минфине рассказали, на что пошли 63,7 млрд гривен из ковидного фонда
Фото: Первый запорожский

По состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 63,7 млрд грн (89%) средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

На сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн (87%) из 22,4 млрд грн выделенных средств по общему фонду государственного бюджета. В частности:

  • на закупку аппаратов ИВЛ - 84 млн грн из предусмотренных 100 млн грн;
  • на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения - 3,3 млрд грн (83%) из 4 млрд грн;
  • на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения - 2,3 млрд грн (100%);
  • на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных учреждений здравоохранения - 1,4 млрд грн (82%) из предусмотренных 1,7 млрд грн;
  • на обеспечение больниц кислородом - 1,4 млрд грн (97%) из предусмотренных 1,5 млрд грн;
  • на закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения - 3,9 млрд грн (74%) из 5,3 млрд грн;
  • на обеспечение опорных учреждений здравоохранения цифровыми диагностическими рентгеновскими системами - 1 млрд грн (97%);
  • на повышение надбавок и доплат медицинским работникам - 5,5 млрд грн (92%) из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.

В Минфине отметили, что на социальную защиту использовано 12,8 млрд грн (73,5%) из 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

На обеспечение правопорядка пошло 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).

На стимулирование экономики использовано 26,4 млрд грн из 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98%. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения - 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд гривен.

"За счет средств специального фонда государственного бюджета использовано 2,8 млрд грн (55,5%) из выделенных 5 млрд грн на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления ограничительных противопандемических мер. Также почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19", - добавили в Минфине.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил некоторые расходы государственного бюджета на 2020 год и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.

В апреле 2020-го в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Первоначально его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривен. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавируса. Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства из Коронавирусного фонда на ремонт дорог.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

11 ноября Кабинет министров перенаправил деньги, которые должны были идти на строительство дорог, на нужды борьбы с коронавирусом.

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