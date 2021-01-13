Об открытии валютного счета в иностранном банке теперь можно сообщать по электронке

Возможность уведомления об открытии валютного счета в банке-нерезиденте в электронном виде обеспечила модернизация Единого государственного реестра деклараций. Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

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Какие изменения произошли

В конце декабря 2020 года Нацагентство обеспечило модернизацию Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций). Благодаря этому Реестр деклараций стал более удобным в пользовании как для субъектов декларирования, так и для других граждан.

Среди главных обновлений — возможность подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронном виде (приказ от 17.12.2020 №?574/20).

«Субъект декларирования может подать уведомление путем заполнения электронной формы через персональный электронный кабинет субъекта декларирования с использованием программных средств Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — говорится в приказе.

В случае уведомления через персональный электронный кабинет, такое сообщение в бумажном виде не подается. В то же время в случае необходимости субъекты декларирования могут подать уведомление об открытии счета в учреждении банка-нерезидента ими или членами их семьи также в бумажном виде.

Информирование НАПК об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента предусмотрено ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Зачем нужны иностранные счета

Эксперты называют сразу несколько причин, по которым украинцы открывают счета в иностранных банках и пытаются накопить на них побольше денег: