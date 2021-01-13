В Минздраве объяснили, почему не запретили продажи алкоголя во время локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему во время усиленного карантина в супермаркетах и магазинах запрещается продажа ряда товаров, но разрешено торговать алкоголем.

Об этом говорится в его интервью "НВ".

"Алкоголь относится к пищевым продуктам. По всем кодам он проходит, как "продукты питания". Поэтому отделять, продукты питания можно или нельзя приобрести, никто не собирался", - сказал Степанов.

Министр отметил, что карантинные ограничения вводятся с одной целью - уменьшить количество контактов между людьми.

"Как только человек контактирует мало, то, соответственно, сразу уменьшается риск его инфицирования. Если мы говорим, что у нас продаются в магазинах исключительно продукты питания, а также то, что нам необходимо каждый день - средства гигиены, бытовая химия или медицинские изделия и лекарственные средства, - то мы говорим исключительно об этой номенклатуре, об этой группе товара", - отметил Степанов.

"Человек приходит исключительно в магазин за этими товарами. Если ему понадобится акварель, он заказывает это через интернет, эта торговля у нас не приостановлена. Или заранее до 8 января купил бы себе эти вещи. Это первое. Второе. Нам нужно, чтобы человек как можно меньше времени находилась в помещениях риска, мы говорим исключительно о законах эпидемиологии. А там, где много людей, - это помещение риска. Согласно эпидемиологическим законам, риск инфицирования сразу начинает очень сильно увеличиваться, если потенциальный контакт продолжается более 15 минут. И если продаются исключительно продукты питания, то человек не ходит больше по магазину - выбрать себе или акварель, или какие-то другие вещи", - добавил глава МОЗ.

Он также отметил, что ограничения, действующие в Украине, значительно лояльнее, чем в странах Европы.

"Ограничения, действующие в нашей стране, даже сравнивать невозможно с теми ограничениями, которые действуют в европейских странах, с точки зрения жесткости. Главное - соблюдение их выполнения. Там так же продаются исключительно продукты питания. Более того, продукты питания, которые ты можешь купить на определенном расстоянии от своего дома. То есть где-то в километре от дома ты можешь отойти, предварительно записавшись", - добавил Степанов.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что употребление алкогольных напитков не защищает от коронавируса.

Напомним, в Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи. Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

Степанов выступил за продолжение локдауна после 24 января.

Ранее глава МОЗ прокомментировал запрет продавать в магазинах некоторые товары, например, носки. Степанов отметил, что граждане могли заранее позаботиться о покупке, поскольку МОЗ предупреждал о введении январского локдауна. По его словам, если кто-то не успел купить носки или футболки, он "спокойно может это сделать через интернет-магазины".