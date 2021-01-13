В Минздраве объяснили, почему не запретили продажи алкоголя во время локдауна

"Алкоголь относится к пищевым продуктам".

В Минздраве объяснили, почему не запретили продажи алкоголя во время локдауна
Фото: bbc.co.uk

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему во время усиленного карантина в супермаркетах и магазинах запрещается продажа ряда товаров, но разрешено торговать алкоголем.

Об этом говорится в его интервью "НВ".

"Алкоголь относится к пищевым продуктам. По всем кодам он проходит, как "продукты питания". Поэтому отделять, продукты питания можно или нельзя приобрести, никто не собирался", - сказал Степанов.

Министр отметил, что карантинные ограничения вводятся с одной целью - уменьшить количество контактов между людьми.

"Как только человек контактирует мало, то, соответственно, сразу уменьшается риск его инфицирования. Если мы говорим, что у нас продаются в магазинах исключительно продукты питания, а также то, что нам необходимо каждый день - средства гигиены, бытовая химия или медицинские изделия и лекарственные средства, - то мы говорим исключительно об этой номенклатуре, об этой группе товара", - отметил Степанов.

"Человек приходит исключительно в магазин за этими товарами. Если ему понадобится акварель, он заказывает это через интернет, эта торговля у нас не приостановлена. Или заранее до 8 января купил бы себе эти вещи. Это первое. Второе. Нам нужно, чтобы человек как можно меньше времени находилась в помещениях риска, мы говорим исключительно о законах эпидемиологии. А там, где много людей, - это помещение риска. Согласно эпидемиологическим законам, риск инфицирования сразу начинает очень сильно увеличиваться, если потенциальный контакт продолжается более 15 минут. И если продаются исключительно продукты питания, то человек не ходит больше по магазину - выбрать себе или акварель, или какие-то другие вещи", - добавил глава МОЗ.

Он также отметил, что ограничения, действующие в Украине, значительно лояльнее, чем в странах Европы.

"Ограничения, действующие в нашей стране, даже сравнивать невозможно с теми ограничениями, которые действуют в европейских странах, с точки зрения жесткости. Главное - соблюдение их выполнения. Там так же продаются исключительно продукты питания. Более того, продукты питания, которые ты можешь купить на определенном расстоянии от своего дома. То есть где-то в километре от дома ты можешь отойти, предварительно записавшись", - добавил Степанов.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что употребление алкогольных напитков не защищает от коронавируса.

Напомним, в Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи. Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

Степанов выступил за продолжение локдауна после 24 января.

Ранее глава МОЗ прокомментировал запрет продавать в магазинах некоторые товары, например, носки. Степанов отметил, что граждане могли заранее позаботиться о покупке, поскольку МОЗ предупреждал о введении январского локдауна. По его словам, если кто-то не успел купить носки или футболки, он "спокойно может это сделать через интернет-магазины".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономики отчиталось о 100%-ной выплате пособия на период локдаунаМинэкономики отчиталось о 100%-ной выплате пособия на период локдауна
4-й день локдауна. Власть решила объяснить бизнесу, как работать4-й день локдауна. Власть решила объяснить бизнесу, как работать
За нарушение правил продажи елок составлено 235 протоколов, нанесен ущерб более, чем 400 тыс. грнЗа нарушение правил продажи елок составлено 235 протоколов, нанесен ущерб более, чем 400 тыс. грн
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Кабмин разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдаунаКабмин разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна
В "Нафтогазе" объяснили, как правильно передавать показания счетчика газаВ "Нафтогазе" объяснили, как правильно передавать показания счетчика газа
Бизнес просит власти смягчить условия работы во время локдауна 8-24 январяБизнес просит власти смягчить условия работы во время локдауна 8-24 января
Стало известно, какие товары исчезнут из украинских супермаркетов во время локдауна в январеСтало известно, какие товары исчезнут из украинских супермаркетов во время локдауна в январе
"Нафтогазе" объяснил, почему украинцы не могут сменить поставщика газа"Нафтогазе" объяснил, почему украинцы не могут сменить поставщика газа
Последние новости
Подгружаем последние новости