Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах почти 9 миллиардов

Министерство финансов на аукционах 12 января привлекло в бюджет 8,93 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: ua.112.ua

Что предлагалось

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один — в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций:

в гривне — 6 месяцев, 1 год, 2 года и 3 года;

в долларах США — 1 год.

Что произошло

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 7,6 млрд грн.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ составила:

6-месячных — 10,73%, привлечено 2,364 млрд грн, удовлетворены все 24 заявки;

1-летних — 11,69%, привлечено 4,67 млрд грн, удовлетворены 37 из 43 заявок;

2-летних — 11,85%, привлечено 263 млн грн;

3-летних — 12,15%, привлечено 270,9 млн грн.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $ 48,22 млн.

Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,8%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено всего в эквиваленте 8 млн ??грн.

Ранее, 5 января, Минфин привлек в бюджет 8,7 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне.

Рекордный декабрь

В последний месяц 2020 года Минфин провел 5 аукционов по размещению ОВГЗ. По их результатам в бюджет привлекли в общей сложности почти 116 млрд грн:

1 декабря — 2,66 млрд грн в эквиваленте;

8 декабря — 15,96 млрд грн;

15 декабря — 51,44 млрд грн;

22 декабря — 22,21 млрд грн;

29 декабря — 23,64 млрд грн.

По мнению экспертов, успех украинских бумаг в декабре был обеспечен несколькими факторами. Во-первых, Минфин предложил облигации и в гривне, и в валюте. Во-вторых, доходность госбумаг выросла и это привлекло внимание нерезидентов. Третий фактор — это общемировые тренды. Сейчас фонды инвестируют в валюты развивающихся стран, и им выгодно покупать украинские ОВГЗ.?

Что будет с доходностью ОВГЗ

На 2021 год финансисты дают общий прогноз для всех бумаг: сохранение повышенных доходностей в первом полугодии. Ставки останутся высокими, пока правительство будет договариваться с МВФ о выделении кредитного транша и переживать последствия жесткого локдауна.

Но со второго полугодия эксперты допускают откат доходностей на 1?2% годовых по гривне (до 9?11% годовых) и на 0,5% (до 2,8?3%) — по валюте.