Выручка от экспорта черных металлов упала на 12%

Выручка от экспорта черных металлов упала на 12%

Металлургические предприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до 7 млрд 690,378 млн долл.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, на черные металлы за 2020 год пришлось 15,63% общего объема поступлений от экспорта товаров против 17,45% за 2019 год.

В декабре поступления от экспорта черных металлов составили 714,503 млн долл.

При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до 1 млрд 39,742 млн долл. В декабре этот показатель составлял 87,321 млн долл.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. В декабре их поставлено на $84,921 млн.

За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн. В декабре их ввезено на $82,833 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом - до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% - до $1 млрд 251,818 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. Импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.

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