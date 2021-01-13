В Киеве подорожали горячая вода и отопление

С 1 января выросли тарифы коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на поставку тепловой энергии и горячей воды для населения. Соответствующие решение приняла Киевская городская госадминистрация 29 декабря 2020, пишет Finclub.

В Киеве подорожали горячая вода и отопление
Фото: mind.ua

Как выросли тарифы

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 тыс. 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС), что на 19,2% выше тарифа, который действовал до сих пор (1 тыс. 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 куб (с НДС). Подорожание составило 16,1% (с 85,97 грн 1 за куб).

Тарифы указаны без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Напомним

С 1 января правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 копеек за кВт/ч при потреблении первых 100 кВт/ч.

Тариф в 1,68 грн/кВт, который действовал ранее на большие объемы потребления, отныне применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

Кабмин установил фиксированную цену на электроэнергию в 1,68 грн/кВт для населения на период до 31 марта. Газ для бытовых потребителей подорожал за год на 56,3%.

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