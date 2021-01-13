США ввели пошлины на вина и запчасти к самолетам из ЕС

Новые пошлины были введены из-за спора по субсидиям европейскому концерну Airbus, который длится 16 лет.

Правительство Соединенных Штатов Америки ввело новые пошлины на запчасти для авиапромышленности и вина из Германии и Франции из-за спора по субсидиям европейскому концерну Airbus.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении погранично-таможенной службы США отмечается, что с 7:00 12 января вводятся пошлины в размере 15% на части летательных аппаратов, включая фюзеляжи и узлы для крыльев, и в размере 25% на некоторые вина. Речь идет о товарах, изготовленных во Франции и Германии.

Новые пошлины были введены из-за спора по субсидиям европейскому концерну Airbus, который длится 16 лет.

По данным источников издания, переговоры между Вашингтоном и Брюсселем о прекращении спора остановились в последние недели администрации Трампа. Вашингтон также настаивал на достижении отдельного решения с Великобританией, которая имеет долю в Airbus, но вышла из ЕС .

В ЕС надеются решить вопрос уже после 20 января, когда состоится инаугурация президента США Джо Байдена.

И Вашингтон, и Брюссель выиграли дела во Всемирной торговой организации. Первое из них позволило установить пошлины на 7,5 миллиарда долларов для товаров ЕС , а второе - дополнительные пошлины на импорт из США на 4 миллиарда долларов.

Напомним, на фоне спора о законности субсидий для европейского авиапроизводителя Airbus США с 18 марта 2020 года повысили с 10% до 15% пошлины на импортируемые из стран Евросоюза самолеты в соответствии с решением Всемирной торговой организации.

Речь идет о решении ВТО от 2 октября, согласно которому организация официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $ 7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. 14 октября оно было одобрено членами ВТО на специальном заседании.

До этого в мае 2018 года ВТО пришла к выводу, что авиаконцерн Airbus незаконно получил средства на создание моделей самолетов A380 и A350, что стоило определенного объема продаж его американскому конкуренту - Boeing.