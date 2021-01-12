В Запорожье митингующие перекрыли трассу из-за строительства каолинового карьера

С лозунгами вроде "Мы против карьера", митингующие ходят по пешеходному переходу и блокируют движение транспорта.

В Запорожье митингующие перекрыли трассу из-за строительства каолинового карьера
Фото: Укрінформ

На Запорожье жители Вольнянского района перекрыли трассу М-18 Харьков - Симферополь. Люди требуют прекратить строительство каолинового карьера.

Об этом сообщает "Укринформ".

На акцию собралось около 100 человек. С лозунгами вроде "Мы против карьера", митингующие ходят по пешеходному переходу и блокируют движение транспорта.

Люди держат плакаты с надписями "Вольнянской радиации Stop", "Вольнянск против карьера".

"Мы собираем подписи под обращением, которое отправим главе ОГА. У тех, кто роет котлован под фабрику, отсутствуют документы на начало строительства. Они работают вне границ своего лицензионного отвода. Мы ждем главу облгосадминистрации. Он может отменить фейковые документы, подписанные бывшим руководством района", - заявил представитель общественной организации "Вольтерра" Роман Кононенко.

Противостояние жителей Вольнянского района и частного предприятия продолжается уже более двух лет. Несколько дней назад руководство Беляевского обогатительного комбината начало строительство фабрики. Люди утверждают, что разработка каолинового карьера может навредить их здоровью и окружающей среде.

Напомним, вчера в разных городах Украины люди устроили протесты из-за тарифов на газ. Люди перекрывали трассы и передавали обращения главам городских советов.

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