Запасы угля на ТЭС упали до минимума

Запасы угля на ТЭС упали до минимума

На складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 12 января находится 621,8 тыс. тонн угля, что на 324 тыс. тонн меньше необходимой нормы. Об этом говорится в разделе статистической информации Минэнерго.

Согласно данным министерства, на складах ТЭС находится 233 тыс. тонн угля антрацитовой группы, которая не добывается в Украине.

Также на складах ТЭС 388,8 тыс. тонн угля газовой группы, которую добывают украинские шахты.

Согласно нормам гарантированных запасов в соответствии с Порядком формирования Прогнозного баланса Объединенной энергосистемы Украины, в это время на складах должно находится минимум 208,9 тыс. тонн угля антрацитовой группы и 737,2 тыс. тонн угля газовой группы. Всего – 946,1 тыс. тонн.

В 2020 году в это время на складах ТЭС находилось около 2,6 млн тонн угля.

На складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) находится 137,5 тыс. тонн угля, что больше норматива, который составляет 124,7 тыс. тонн.

В течении 2020 года ТЭС госгенерации Центрэнерго (Трипольская, Змиевская, Углегорская) использовали в качестве топлива природный газ. Однако зимой газ сильно подорожал.

Как известно, после теплой зимы 2019 – 2020 годов и начала карантина в связи с пандемией коронавируса, правительство Дениса Шмыгаля в марте 2020 года ограничило импорт угля и электроэнергии из РоSSийской Федерации.

В частности, была введена пошлина на импорт угля газовой группы и электроэнергии в размере 65%.

В апреле 2020 года Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) полностью запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Этот запрет был отменен Комиссией с 1 января 2021 года.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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