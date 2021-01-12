Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов

Cахар составлял 43,7 % всего экспорта Украины в Великобританию морскими контейнерами в 2018 г.

Товарооборот Украины в 2020 году составил $ 103,4 млрд, что на $ 7 млрд меньше, чем в предыдущем (в 2019 году - $ 110,5 млрд).

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"За 12 месяцев 2020 года в Украине импортировали товаров на $ 54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $ 6,2 млрд, или на 10,3%). Экспортировали из Украины на $ 49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $ 0,85 млрд, или 1,7%)", - говорится в сообщении.

В ГТС отметили, что сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $ 5 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай - $ 8,3 млрд, Германия - $ 5,1 млрд и РоSSия - $ 4,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на $ 7,1 млрд, Польшу - на $ 3,3 млрд, РоSSию - $ 2,7 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров входят:

зерновые - на $ 9,4 млрд

черные металлы - на $ 7,7 млрд

жиры и масла - на $ 5,8 млрд

Больше всего импортировали в Украину такие категории товаров:

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $ 8 млрд

реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $ 6,1 млрд

средства наземного транспорта - $ 5,5 млрд

Напомним, дефицит внешней торговли товарами Украины в 2019 году достиг рекордного показателя со времен Виктора Януковича. За год импорт превысил экспорт почти на $ 11 млрд. В то же время сальдо торговли услугами было положительным и превысило $ 8,7 млрд.