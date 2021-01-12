Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $ 5 млрд.
Товарооборот Украины в 2020 году составил $ 103,4 млрд, что на $ 7 млрд меньше, чем в предыдущем (в 2019 году - $ 110,5 млрд).
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
"За 12 месяцев 2020 года в Украине импортировали товаров на $ 54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $ 6,2 млрд, или на 10,3%). Экспортировали из Украины на $ 49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $ 0,85 млрд, или 1,7%)", - говорится в сообщении.
В ГТС отметили, что сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $ 5 млрд.
Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай - $ 8,3 млрд, Германия - $ 5,1 млрд и РоSSия - $ 4,6 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на $ 7,1 млрд, Польшу - на $ 3,3 млрд, РоSSию - $ 2,7 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров входят:
- зерновые - на $ 9,4 млрд
- черные металлы - на $ 7,7 млрд
- жиры и масла - на $ 5,8 млрд
Больше всего импортировали в Украину такие категории товаров:
- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $ 8 млрд
- реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $ 6,1 млрд
- средства наземного транспорта - $ 5,5 млрд
Напомним, дефицит внешней торговли товарами Украины в 2019 году достиг рекордного показателя со времен Виктора Януковича. За год импорт превысил экспорт почти на $ 11 млрд. В то же время сальдо торговли услугами было положительным и превысило $ 8,7 млрд.