PayPal зафиксировал рекордный объем торгов криптовалютой

11 января платежная система PayPal зафиксировала рекордный объем торгов криптовалютой. В течение суток пользователи сервиса совершили сделки с цифровыми активами на $ 242 млн, что почти вдвое выше предыдущего рекорда. Об этом рассказал основатель информационного портала Nugget’s News Алекс Сондерс, пишет РБК.

Объем торгов на PayPal

Рекордный объем торгов на PayPal совпал с резким падением на рынке криптовалют. Вчера, 11 января, курс биткоина снижался с $ 41 тыс. почти до $ 30 тыс.

Большинство популярных альктоинов в моменте теряли более 20% стоимости. К сегодняшнему дню рынок частично восстановился, сейчас BTC стоит $ 36 тыс.

Предыстория

Возможность работать с криптовалютой в системе PayPal появилась в ноябре.

Тогда сервис разрешил американским пользователям покупать, хранить и продавать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash, а также использовать их для оплаты в 26 млн торговых точек.