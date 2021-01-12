PayPal зафиксировал рекордный объем торгов криптовалютой

11 января платежная система PayPal зафиксировала рекордный объем торгов криптовалютой. В течение суток пользователи сервиса совершили сделки с цифровыми активами на $ 242 млн, что почти вдвое выше предыдущего рекорда. Об этом рассказал основатель информационного портала Nugget’s News Алекс Сондерс, пишет РБК.

PayPal зафиксировал рекордный объем торгов криптовалютой

Объем торгов на PayPal

Рекордный объем торгов на PayPal совпал с резким падением на рынке криптовалют. Вчера, 11 января, курс биткоина снижался с $ 41 тыс. почти до $ 30 тыс.

Большинство популярных альктоинов в моменте теряли более 20% стоимости. К сегодняшнему дню рынок частично восстановился, сейчас BTC стоит $ 36 тыс.

Предыстория

Возможность работать с криптовалютой в системе PayPal появилась в ноябре.

Тогда сервис разрешил американским пользователям покупать, хранить и продавать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash, а также использовать их для оплаты в 26 млн торговых точек.

Ранее сообщалось, что компания PayPal добавит поддержку криптовалют, что позволит пользователям платежной системы покупать и продавать биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, а также хранить их на встроенном кошельке.

В июле СМИ сообщили, что компания PayPal заключила партнерство с блокчейн-стартапом Paxos для запуска своего сервиса по работе с криптовалютой. Это позволит более 300 млн пользователей платежной системы совершать сделки с цифровыми активами.

Ранее PayPal намеревалась войти на рынок криптовалют через участие в проекте Libra от Facebook. Однако осенью прошлого года платежная компания отказалась от участия в проекте.

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