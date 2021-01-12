PayPal зафиксировал рекордный объем торгов криптовалютой
11 января платежная система PayPal зафиксировала рекордный объем торгов криптовалютой. В течение суток пользователи сервиса совершили сделки с цифровыми активами на $ 242 млн, что почти вдвое выше предыдущего рекорда. Об этом рассказал основатель информационного портала Nugget’s News Алекс Сондерс, пишет РБК.
Объем торгов на PayPal
Рекордный объем торгов на PayPal совпал с резким падением на рынке криптовалют. Вчера, 11 января, курс биткоина снижался с $ 41 тыс. почти до $ 30 тыс.
Большинство популярных альктоинов в моменте теряли более 20% стоимости. К сегодняшнему дню рынок частично восстановился, сейчас BTC стоит $ 36 тыс.
Предыстория
Возможность работать с криптовалютой в системе PayPal появилась в ноябре.
Тогда сервис разрешил американским пользователям покупать, хранить и продавать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash, а также использовать их для оплаты в 26 млн торговых точек.
Ранее сообщалось, что компания PayPal добавит поддержку криптовалют, что позволит пользователям платежной системы покупать и продавать биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, а также хранить их на встроенном кошельке.
В июле СМИ сообщили, что компания PayPal заключила партнерство с блокчейн-стартапом Paxos для запуска своего сервиса по работе с криптовалютой. Это позволит более 300 млн пользователей платежной системы совершать сделки с цифровыми активами.
Ранее PayPal намеревалась войти на рынок криптовалют через участие в проекте Libra от Facebook. Однако осенью прошлого года платежная компания отказалась от участия в проекте.