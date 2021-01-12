Fitch Solutions прогнозирует рост добычи цинка

Fitch Solutions прогнозирует рост добычи цинка

По данным Fitch Solutions, мировая цинкодобывающая отрасль вступает в период длительного роста, который сменит спад 2013-2020 гг., в течение которых производство цинка в концентрате сократилось в глобальном масштабе почти на 10%.

Согласно предварительным оценкам Fitch, после небольшого спада в 2020 г. в текущем году добыча цинка прибавит около 3% по сравнению с предыдущим годом и приблизится к отметке 13,0 млн. т. Запуску новых проектов способствует повышение цен на цинк, в декабре превысивший на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) отметку $2800 за т.

Правда, рекорд 2013 г. (около 13,8 млн. т) не будет побит и в середине текущего десятилетия. По оценкам Fitch, среднегодовые темпы роста в период 2021-2029 гг. составят около 1,8%.

Как предсказывают аналитики компании, производство цинка в концентрате в Китае будет стагнировать в ближайшие годы вследствие ухудшения качества руды, исчерпания ряда месторождений и жестких экологических нормативов. По прогнозу Fitch, в 2029 г. добыча цинка в КНР составит 3,87 млн. т против 3,85 млн. т в 2021 г. Тем не менее, Китай останется крупнейшим производителем этого металла.

В ближайшее десятилетие в Китае будет увеличиваться производство рафинированного цинка. В 2020 г., по данным местного издания «Shanghai Metals Market» (SMM), оно составило около 6,1 млн. т, на 4,4% больше, чем годом ранее. Вследствие этого Китай будет расширять импорт цинкового концентрата.

Основной рост поставок этого сырья на мировой рынок, по мнению Fitch, будет приходиться на Перу и Австралию. В Перу компания Tinka Resources в 2023 г. должна ввести в строй рудник Ayawilca производительностью 140 тыс. т цинка в концентрате в год. В Австралии на различных стадиях находятся 27 цинковых проектов. Их реализация позволит увеличить производство от 1,4 млн. т в 2021 г. до 1,6 млн. т в 2029 г.



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