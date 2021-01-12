Минэкономики отчиталось о 100%-ной выплате пособия на период локдауна

Общая сумма выплат составила около 650 млн гривен.

Минэкономики отчиталось о 100%-ной выплате пособия на период локдауна
Фото: volynonline.com

Выплаты работодателям единовременного пособия на период двухнедельного карантина осуществлены на 100%. Работодатели подали почти 7000 пакетов документов на помощь для более 163 тысяч человек.

Общая сумма выплат составила около 650 млн гривен, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Очень важно, что абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Наибольшее количество пакетов документов подано работодателями Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей.

В разрезе сфер активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест.

Напомним, почти 500 тысяч украинцев получили единовременное пособие в размере 8000 гривен, предусмотренное пакетом помощи в связи с карантинными ограничениями. Всего перечислено 3,64 млрд гривен.

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