Официальный курс доллара падает третий день подряд

Национальный банк Украины на 12 января установил официальный курс на уровне 28,20 грн за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс евро установлен на уровне 34,28 грн/евро. Он снизился на 63 коп.

Нацбанк на 12 января установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам:

100 USD - 28,20 (11 января - 28,28)

100 EUR - 34,28 (11 января - 34,90).

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 28,14 / 28,16 грн / доллар, к евро - на уровне 34,24 / 34,26 грн / евро.