Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира
Фото:3dnews.ru

Как изменилось состояние Маска

После завершения торгов на американских биржах состояние Илона Маска оценивается в $ 176,2 млрд. За день оно сократилось на $ 13,5 млрд, или 7,1%.

На первое место в рейтинге вышел основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $ 182,2 млрд. За год оно уменьшилось на $ 3,6 млрд, или 1,96%.

Предыстория

Маск обогнал Безоса и стал самым богатым бизнесменом в мире 7 января. В тот день его состояние выросло на $ 9 млрд и составило $ 186,5 млрд.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 10 января состояние Маске превысило $ 200 млрд. Сейчас BBI оценивает состояние Маска в $ 194 млрд, бизнесмен по-прежнему находится в этом списке богатейших людей на первом месте.

После того как Маск обогнал Безоса в списке богатейших людей мира, он изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост, поместив туда сделанную в 2018 году запись, в которой обещал направить половину своего состояния на строительство города на Марсе, отмечает Business Insider.

Сам Маск заявил, что решил распродать все имущество ради колонизации Марса. «Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний», — сказал он. Ранее Маск говорил, что к 2050 году рассчитывает построить на Марсе город с населением 1 млн человек.

Еще в начале 2020-го состояние Маска оценивалось примерно в $ 27 млрд. За последний год состояние бизнесмена резко выросло, в основном рост, который составил более 700%, обеспечили акции Tesla. 21 декабря их включили в индекс S&P 500.

Безос сохранял статус богатейшего человека планеты с 2017 года. По подсчетам Forbes, в 2020 году он увеличил свой капитал на $ 67,5 млрд, доведя его до $ 182 млрд.

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