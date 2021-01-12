Великобритания уступила США в рейтинге стран для ведения бизнеса

Великобритания стала гораздо менее привлекательным местом для ведения бизнеса в мире из-за Brexit, но удерживает хорошие позиции по сравнению с другими крупными странами. Об этом говорится в исследовании Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме, пишет Интерфакс-Украина.

Великобритания уступила США в рейтинге стран для ведения бизнеса
Фото: worldtaxes.ru

Рейтинг ZEW

Согласно результатам исследования, Великобритания опустилась на второе место в рейтинге ZEW, на первое место вышли Соединенные Штаты.

Тем не менее страна опережает остальных партнеров по группе G7.

Канада занимает четвертое место в рейтинге, Германия — 17-е, Франция — 18-е, Япония — 20-е, а Италия — последнее 21-е место.

«Brexit представляет собой серьезную угрозу для Великобритании, — пишут авторы исследования. — Будущим британским правительствам предстоит пройти долгий путь, если они хотят восстановить динамику экономического развития, как это было обещано сторонниками Brexit».

Что оценивает рейтинг

Рейтинг, который был впервые опубликован в 2006 году, оценивает условия ведения бизнеса по шести категориям: «налогообложение», «стоимость рабочей силы, производительность труда и человеческий капитал», «регулирование», «финансирование», «инфраструктура и институты», «энергетика».

Причина потери

«Неопределенность, связанная с Brexit», оказала наиболее негативное влияние на оценки Великобритании в области «инфраструктуры и институтов», отмечается в исследовании.

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