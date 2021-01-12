Forbes нашел новых криптомиллиардеров благодаря росту биткоина

Forbes представил список новых криптомиллиардеров, которые вовремя вложились в биткоин и, благодаря его недавнему рекордному росту, заметно увеличили свое состояние.

Forbes нашел новых криптомиллиардеров благодаря росту биткоина
Фото: forbes.ru

Успех братьев Уинклвоссов

Среди «истинных сторонников криптореволюции» американский Forbes называет в том числе братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов, которые в 2013 году купили биткоинов на $ 11 млн, когда они стоили $ 120 за штуку. Если предположить, что Уинклвоссы продолжают владеют большей частью купленных цифровых активов, то на сегодня криптовалютный кошелек каждого их них оценивается в более чем $ 1,4 млрд — в два раза больше, чем всего месяц назад, отмечает издание.

Отчасти своим успехом Уинклвоссы обязаны Марку Цукербергу: как пишет Forbes, свою главную инвестицию в биткоины они сделали благодаря $ 65 млн, которые основатель Facebook заплатил им в рамках мирового соглашения. Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что он украл у них идею соцсети.

Рейтинг криптомиллиардеров

Криптовалютным миллиардером, по данным американского Forbes, также стал сооснователь блокчейн-стартапа Bloq Мэтью Росзак. Всего год назад его цифровые активы составляли около $ 300 млн, теперь же Forbes оценивает его криптосостояние в $ 1,2 млрд.

Благодаря росту биткоина заметно разбогател и партнер-учредитель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. В 2014 году он приобрел 29 биткоинов, которые теперь стоят примерно $ 1,1 млрд, пишет Forbes.

«Доллары — валюта прошлого. Биткоин — валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный антропологический переход от долларов к биткоинам», — заявил Дрейпер изданию.

Forbes также назвал успешных бизнесменов и инвесторов, которые не пока не стали криптомиллиардерами, но смогли воспользоваться растущим спросом на криптовалюты, чтобы увеличить свое состояние.

Генеральному директору компании MicroStrategy Майкл Сэйлор, по оценке издания, сейчас принадлежит $ 600 млн в цифровых активах, основателю Galaxy Investment Partners Майку Новограцу — $ 478 млн, а создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин, которому принадлежит 330?000 токенов эфира, за год увеличил состояние в восемь раз — с $ 45 млн до $ 360 млн.

Как составляли рейтинг

При оценке состояний инвесторов Forbes учитывал только стоимость их криптоактивов и не брал во внимание другое имущество. Стоимость криптовалют рассчитана исходя из курса на 11 января.

Звездный час биткоина

В начале текущего года биткоин торговался на уровне в $ 28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.
Суд отменил налоговые решения на 130,3 млн грн для ММК им. ИльичаСуд отменил налоговые решения на 130,3 млн грн для ММК им. Ильича
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
Украина возобновила импорт электроэнергии из БеларусиУкраина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Мировой рынок криптовалют обвалился больше чем на $220 миллиардов. Причина — откат биткоинаМировой рынок криптовалют обвалился больше чем на $220 миллиардов. Причина — откат биткоина
Гривна укрепится благодаря экспорту и портфельным инвесторам — ReutersГривна укрепится благодаря экспорту и портфельным инвесторам — Reuters
Аналитик Bloomberg ожидает подорожания биткоина до $50 тыс. уже в этом годуАналитик Bloomberg ожидает подорожания биткоина до $50 тыс. уже в этом году
Курс биткоина превысил $ 32,5 тысячиКурс биткоина превысил $ 32,5 тысячи
Forbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохраненияForbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения
Нафтогаз нашел запасы газа в Полтавской областиНафтогаз нашел запасы газа в Полтавской области
Комиссии в сети биткоина выросли в 4 раза за пять днейКомиссии в сети биткоина выросли в 4 раза за пять дней
Goldman Sachs усомнился в способности биткоина заменить золотоGoldman Sachs усомнился в способности биткоина заменить золото
Минэкономики намерено в 2021 году зарегистрировать 10 новых географических брендовМинэкономики намерено в 2021 году зарегистрировать 10 новых географических брендов
Повышение тарифа на передачу э/энергии приведет к росту ценПовышение тарифа на передачу э/энергии приведет к росту цен
Последние новости
Подгружаем последние новости