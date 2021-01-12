Forbes нашел новых криптомиллиардеров благодаря росту биткоина

Криптовалютным миллиардером, по данным американского Forbes, также стал сооснователь блокчейн-стартапа Bloq Мэтью Росзак. Всего год назад его цифровые активы составляли около $ 300 млн, теперь же Forbes оценивает его криптосостояние в $ 1,2 млрд.

Благодаря росту биткоина заметно разбогател и партнер-учредитель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. В 2014 году он приобрел 29 биткоинов, которые теперь стоят примерно $ 1,1 млрд, пишет Forbes.

«Доллары — валюта прошлого. Биткоин — валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный антропологический переход от долларов к биткоинам», — заявил Дрейпер изданию.