Forbes нашел новых криптомиллиардеров благодаря росту биткоина
Forbes
Успех братьев Уинклвоссов
Среди «истинных сторонников криптореволюции» американский Forbes называет в том числе братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов, которые в 2013 году купили биткоинов на $ 11 млн, когда они стоили $ 120 за штуку. Если предположить, что Уинклвоссы продолжают владеют большей частью купленных цифровых активов, то на сегодня криптовалютный кошелек каждого их них оценивается в более чем $ 1,4 млрд — в два раза больше, чем всего месяц назад, отмечает издание.
Отчасти своим успехом Уинклвоссы обязаны Марку Цукербергу: как пишет Forbes, свою главную инвестицию в биткоины они сделали благодаря $ 65 млн, которые основатель Facebook заплатил им в рамках мирового соглашения. Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что он украл у них идею соцсети.
Рейтинг криптомиллиардеров
Криптовалютным миллиардером, по данным американского Forbes, также стал сооснователь блокчейн-стартапа Bloq Мэтью Росзак. Всего год назад его цифровые активы составляли около $ 300 млн, теперь же Forbes оценивает его криптосостояние в $ 1,2 млрд.
Благодаря росту биткоина заметно разбогател и партнер-учредитель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. В 2014 году он приобрел 29 биткоинов, которые теперь стоят примерно $ 1,1 млрд, пишет Forbes.
«Доллары — валюта прошлого. Биткоин — валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный антропологический переход от долларов к биткоинам», — заявил Дрейпер изданию.
Forbes также назвал успешных бизнесменов и инвесторов, которые не пока не стали криптомиллиардерами, но смогли воспользоваться растущим спросом на криптовалюты, чтобы увеличить свое состояние.
Генеральному директору компании MicroStrategy Майкл Сэйлор, по оценке издания, сейчас принадлежит $ 600 млн в цифровых активах, основателю Galaxy Investment Partners Майку Новограцу — $ 478 млн, а создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин, которому принадлежит 330?000 токенов эфира, за год увеличил состояние в восемь раз — с $ 45 млн до $ 360 млн.
Как составляли рейтинг
При оценке состояний инвесторов Forbes учитывал только стоимость их криптоактивов и не брал во внимание другое имущество. Стоимость криптовалют рассчитана исходя из курса на 11 января.
Звездный час биткоина
В начале текущего года биткоин торговался на уровне в $ 28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.
Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс.
За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.