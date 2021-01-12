Финансовый регулятор Великобритании предупредил о рисках инвестирования в криптовалюты

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выпустило предупреждение для потребителей, предпочитающих инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: espreso.tv

О чем предупреждают

«Если потребители инвестируют в криптовалюты, они должны быть готовы потерять все свои деньги», — говорится в заявлении FCA, опубликованном сегодня, 11 января 2021 года.

Наблюдательный орган посоветовал инвесторам не связываться с компаниями, которые обещают высокую доходность.

FCA также изложило некоторые из ключевых рисков инвестирования в криптовалюты, включая отсутствие защиты потребителей, нестабильность, сложность данного вида продукта, отсутствие прозрачности в отношении комиссий и вводящий в заблуждение маркетинг, который может завышать потенциальную прибыль.

Стоит отметить, что регулятор опубликовал предупреждение после того, как курс биткоина упал с $ 40 тыс. до менее $ 33 тыс. за последние сутки.

Напоминание

FCA также напоминает о том, что с 10 января компании по производству криптоактивов в Великобритании должны зарегистрироваться в Управлении в рамках правил, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Наблюдательный орган недавно представил временный реестр, который включает около 90 криптовалютных фирм, что дает им возможность продолжить работу в ожидании полной авторизации.