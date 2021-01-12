Канада установила окончательные пошлины на толстый лист из Германии и Тайваня

Канадское агентство Canada Border Services Agency (CBSA) установило окончательные антидемпинговые пошлины на толстолистовую сталь из углеродистой и низколегированной высокопрочной стали, поставляемой из Германии и Тайваня.



Окончательная ставка пошлины на продукцию германской компании Dillinger Huettenwerke составляет 6,3%, а для всех остальных германских производителей — 68,6%. Это превышает предварительные ставки, которые составляли соответственно 4,8 и 63,8%.



В то же время, для тайваньских компаний окончательные пошлины были снижены по сравнению с предварительными. Для China Steel ставка уменьшилась от прежних 9,4% до 7%, а для прочих поставщиков толстого листа — от 97 до 80,6%.



Также CBSA расследовало поставки толстолистовой стали из Турции, где единственным поставщиком выступала компания Erdemir. Однако в отношении этой компании расследование было прекращено, а предварительная пошлина в размере 2,9% отменена.