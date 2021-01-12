В 2020 году украинские металлурги снизили выплавку стали на 1,4%

В 2020 году украинские металлурги снизили выплавку стали на 1,4%

В 2020 году украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали на 1,4%, до 20,549 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

При этом производство проката в 2020 году выросло на 0,7% по сравнению с предыдущим годом - до 18,344 млн тонн. А производство чугуна увеличилось на 1,5%, до 20,358 млн тонн.

Напомним, украинские металлурги по итогам 2019 года сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом - до 20,848 млн тонн, выпуск общего проката - также на 1%, до 18,387 млн тонн, выплавка чугуна упала на 2% – до 20,064 млн тонн.



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