Госстат констатировал ускорение инфляции в Украине

Рост потребительских цен в Украине в 2020 году ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

"Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем составила 0,9%, за год в целом - 5,0%. Базовая инфляция в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 года составила 0,3%, за год в целом - 4,5%", - говорится в сообщении.

По данным Госстата, в декабре 2020 года инфляция снизилась до 0,9% с 1,3% в ноябре и 1% в октябре. Однако в декабре 2019 года была зафиксирована дефляция 0,2%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам 2020-го подскочила до 5% по сравнению с 3,8% по итогам ноября, 2,6% - по итогам октября, 2,3% - по итогам сентября.

Кроме того, в декабре 2020 года Госстат зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,3% после 0,7% - в ноябре и 0,8% - в октябре. В декабре-2019 этот показатель был отрицательным и составил минус 0,3%.

Таким образом, в годовом измерении базовая инфляция по итогам декабря выросла с 3,9% до 4,5% по итогам ноября. В 2019 году базовая инфляция составила 3,9%.

Напомним, по итогам октября инфляция в Украине ускорилась до 2,6% в годовом измеренииі, по итогам ноября - до 3,8%.

В 2019 году инфляция в Украине упала до 4,1% с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. В 2016 году она составляла 12,4%, годом ранее - 43,3%.