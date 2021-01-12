4-й день локдауна. Власть решила объяснить бизнесу, как работать

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабмину быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью по поводу карантина, введенного с 8 до 24 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

О чем говорили на совещании у Зеленского

На совещании по предотвращению covid-19 премьер Денис Шмыгаль подробно рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Он отметил, что благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель — 2,14%.

Он также рассказал, что ограничения в Украине значительно мягче чем в европейских странах, в частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продолжается.

Поручение Зеленского

Президент Зеленский дал поручение правительству как можно скорее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.

Карантин. Что и как работает

С 8 по 24 января не будут работать:

учебные заведения, кроме дошкольных;

кафе, бары, рестораны, развлекательные заведения, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;

учреждения культуры, фитнес-залы, бассейны;

непродовольственные рынки (продовольственные — с ограничениями);

кинотеатры и учреждения культуры.

Также запрещены все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных.

Продолжат работать:

общественный транспорт;

супермаркеты, аптеки;

банки, почтовые отделения;

АЗС (без зон общественного питания);

гостиницы;

салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи);

внутренние авиаперевозки.

Как локдаун повлияет на экономику

Национальный банк прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с введением локдауна с 8 по 24 января 2021 года.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.