4-й день локдауна. Власть решила объяснить бизнесу, как работать
Президент Владимир Зеленский дал задание Кабмину быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью по поводу карантина, введенного с 8 до 24 января. Об этом
О чем говорили на совещании у Зеленского
На совещании по предотвращению covid-19 премьер Денис Шмыгаль подробно рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Он отметил, что благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель — 2,14%.
Он также рассказал, что ограничения в Украине значительно мягче чем в европейских странах, в частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продолжается.
Поручение Зеленского
Президент Зеленский дал поручение правительству как можно скорее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.
Карантин. Что и как работает
С 8 по 24 января не будут работать:
- учебные заведения, кроме дошкольных;
- кафе, бары, рестораны, развлекательные заведения, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;
- учреждения культуры, фитнес-залы, бассейны;
- непродовольственные рынки (продовольственные — с ограничениями);
- кинотеатры и учреждения культуры.
Также запрещены все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных.
Продолжат работать:
- общественный транспорт;
- супермаркеты, аптеки;
- банки, почтовые отделения;
- АЗС (без зон общественного питания);
- гостиницы;
- салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи);
- внутренние авиаперевозки.
Как локдаун повлияет на экономику
Национальный банк прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с введением локдауна с 8 по 24 января 2021 года.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.