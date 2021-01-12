Мировой рынок криптовалют обвалился больше чем на $220 миллиардов. Причина — откат биткоина

В декабре 2017 года биткоин впервые добрался до значительного пика, почти достигнув $ 20?000. Но за этим последовал быстрый откат, в результате которого криптовалюта снижалась до $ 3500. В 2020 году стоимость биткоина выросла более чем в четыре раза.

«Параболический взлет биткоина неустойчив в ближайшей перспективе. Уязвим к отскоку. Пора забирать деньги со стола», — написал в Twitter инвестиционный директор компании Guggenheim Investments Скотт Майнерд.

Прогнозы аналитиков

Ранее коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупредил, что курс первой криптовалюты может резко упасть до $ 20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать.

В то же время ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун писал, что на данный момент биткоин выглядит более перспективной инвестицией, чем золото. Макглоун считает, что рост стоимости первой криптовалюты до $ 50 тыс., а ее капитализации до $ 1 трлн — это более вероятный сценарий, чем падение цены до $ 20 тыс.

Также позитивно на будущее биткоина смотрит бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan Тон Вейс. Он спрогнозировал, что в 2021 году курс актива может подняться до $ 100 тыс. Трейдер назвал такой сценарий «консервативным» и добавил, что при благоприятных обстоятельствах монета может подорожать до $ 200 и даже до $ 300 тыс.