Мировой рынок криптовалют обвалился больше чем на $220 миллиардов. Причина — откат биткоина
Общая капитализация мировых криптовалют снижалась в понедельник на $221,1 млрд в сравнении с пиковым значением 10 января.
Общая капитализация мировых криптовалют снижалась в понедельник на $ 221,1 млрд в сравнении с пиковым значением 10 января, следует из данных портала CoinMarketCap, пишет Forbes.
Мировой рынок
Если на пике 10 января рынок оценивался в $ 1,117 трлн, то в понедельник на минимуме — лишь в $ 896,6 млрд. В сравнении с финальной ценой торгов 10 января ($ 1,006 трлн) падение составило $ 109 млрд.
К 12:30 капитализация рынка составляла $ 952,28 млрд — падение на 14,72% в сравнении с предыдущим днем.
Основным драйвером падения стал биткоин, на который приходится больше двух третьих всего рынка криптовалют.
На минимуме за день криптовалюта стоила $ 32,33. Это на $ 9117 меньше, чем было 8 января, когда биткоин достиг рекордного на данный момент значения в $ 41?946,74.
Вторая крупнейшая криптовалюта Ethereum тоже упала — к 12:30 на 18%, до $ 1100.
Что дальше
Распродажа после крутого ралли может означать, что часть инвесторов в криптовалюты решила зафиксировать прибыль,
Bloomberg
В декабре 2017 года биткоин впервые добрался до значительного пика, почти достигнув $ 20?000. Но за этим последовал быстрый откат, в результате которого криптовалюта снижалась до $ 3500. В 2020 году стоимость биткоина выросла более чем в четыре раза.
«Параболический взлет биткоина неустойчив в ближайшей перспективе. Уязвим к отскоку. Пора забирать деньги со стола», — написал в Twitter инвестиционный директор компании Guggenheim Investments Скотт Майнерд.
Прогнозы аналитиков
Ранее коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупредил, что курс первой криптовалюты может резко упасть до $ 20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать.
В то же время ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун писал, что на данный момент биткоин выглядит более перспективной инвестицией, чем золото. Макглоун считает, что рост стоимости первой криптовалюты до $ 50 тыс., а ее капитализации до $ 1 трлн — это более вероятный сценарий, чем падение цены до $ 20 тыс.
Также позитивно на будущее биткоина смотрит бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan Тон Вейс. Он спрогнозировал, что в 2021 году курс актива может подняться до $ 100 тыс. Трейдер назвал такой сценарий «консервативным» и добавил, что при благоприятных обстоятельствах монета может подорожать до $ 200 и даже до $ 300 тыс.