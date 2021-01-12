В Bank of America назвали биткоин «худшим из всех пузырей»

Биткоин — «худший из всех пузырей». Об этом заявил главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт, пишет РБК.

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Что говорит стратег

С начала осени курс криптовалюты поднялся на 250%, до текущих $ 35,4 тыс., в моменте достигая $ 42 тыс. Эксперт предупредил, что такой рост может быть следствием спекулятивной мании.

Хартнетт сравнил динамику цены биткоина с прошлыми рыночными пузырями. Например, с событиями на рынке золота в конце 1970-х, когда драгметалл подорожал на 400%.

Хартнетт также напомнил про пузырь на японском фондовом рынке в конце 1980-х и на рынке доткомов в конце 1990-х, а также про рост цен на ипотечном рынке США , спровоцировавший финансовый кризис 2008 года. Эксперт подчеркнул, что во всех случаях обвалу предшествовал рост на сотни процентов.

«Большой пузырь»

В начале января Дэвид Розенберг, президент Rosenberg Research и бывший ведущий экономист инвестиционного банка Merrill Lynch, предупредил, что на рынке биткоина сформировался «самый большой пузырь». Он уверен, что стремительный рост, который показывает BTC в последние месяцы, «ненормален». Но обвала не произойдет, пока цену криптовалюты поддерживают низкие процентные ставки, предположил эксперт.

Звездный час биткоина

В начале текущего года биткоин торговался на уровне в $ 28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Прогнозы аналитиков

Ранее коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупредил, что курс первой криптовалюты может резко упасть до $ 20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать.

В то же время ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун писал, что на данный момент биткоин выглядит более перспективной инвестицией, чем золото. Макглоун считает, что рост стоимости первой криптовалюты до $ 50 тыс., а ее капитализации до $ 1 трлн — это более вероятный сценарий, чем падение цены до $ 20 тыс.

Также позитивно на будущее биткоина смотрит бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan Тон Вейс. Он спрогнозировал, что в 2021 году курс актива может подняться до $ 100 тыс. Трейдер назвал такой сценарий «консервативным» и добавил, что при благоприятных обстоятельствах монета может подорожать до $ 200 и даже до $ 300 тыс.