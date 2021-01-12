Гривна укрепится благодаря экспорту и портфельным инвесторам — Reuters

Благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и восстановления интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям в первой половине 2021 года гривна, по мнению экспертов, может укрепиться. Об этом говорится в результатах ежемесячного опроса, проведенного агентством Reuters.

Гривна укрепится благодаря экспорту и портфельным инвесторам — Reuters
Фото: delo.ua

Прогнозы аналитиков Reuters

Согласно среднему прогнозу 13 аналитиков, курс гривны к июню составит 27,60 за доллар.

Ожидания украинских экспертов

В ОТП Банке, пишет thepage, оценивают курс на уровне 26,50 грн за шестимесячный период. Это прежде всего связано с ситуацией на внешних товарных рынках, в том числе с ростом цен на зерно и сталь, а значит — с увеличением валютной выручки.

В 2020 году на зерно и сталь приходилось около 35% экспорта украинских товаров.

Аналитики Райффайзен Банка Аваль ожидают, что Киев получит следующий транш кредита МВФ в первом квартале. «Текущий обзор программы с МВФ — это своего рода знак качества, который прозрачен и понятен для иностранных инвесторов и позволит, среди прочего, улучшить платежный баланс», — считают в банке.

Отношение иностранцев к украинскому долгу начало улучшаться в конце декабря после возобновления переговоров с МВФ.

Нерезиденты и ОВГЗ

В 2020 году иностранные инвесторы сократили свой портфель ОВГЗ почти на $ 2 млрд, или 42%, поскольку Украина впала в рецессию из-за пандемии коронавируса. Но с середины декабря иностранные инвесторы купили облигаций на 10,3 млрд грн ($ 368 млн).

«Ставки постепенно растут, и растет глобальный интерес к рискованным активам на фоне ожиданий восстановления роста мировой экономики», — считают эксперты из Райффайзен Банка Аваль.

Динамика официального курса гривны к доллару

Ранее

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