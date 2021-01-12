Кабмин отменил все льготы на электроэнергию

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 6 января отменило льготные цены на электроэнергию для религиозных организаций, жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС, потребителей, использующих электроэнергию для отопления, многодетных семей и других категорий. Кабмин не стал возобновлять эти льготы в своем постановлении. Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ №15 от 6 января 2021 года.



Документ определяет утратившими силу ряд постановлений НКРЭКУ, которыми регулировались льготные цены на электроэнергию для отдельных категорий потребителей.



Среди них:



1. Постановление НКРЭ №218 от 11 марта 2010 года "Об утверждении тарифов на электрическую энергию религиозных организаций". Этим документом тарифы на электроэнергию для религиозных организаций приравнивались к тарифам для населения. С марта 2017 года они составляют 1,68 грн/кВт-ч.



2. Постановление НКРЭ №498 от 23 апреля 2012 года "Об утверждении Порядка применения тарифов на электроэнергию". Документ определяет льготу для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС на уровне 70% от действующего тарифа на электроэнергию.



Также это постановление закрепляет порядок расчета двух- и трех-зонного учета электроэнергии, который предполагает коэфициент 0,5 и 0,4 соответственно для тарифа на электроэнергию, потребленную с 23.00 до 07.00.



Норма о многозонных счетчиках сохранена в постановлении Кабмина №1325 от 28 декабря 2020 года, которым внесены изменения в постановление №483 от 5 июня 2019 года, утверждающее Положение о льготных тарифах на электроэнергию для населения (ПСО).



3. Постановление НКРЭКУ №746 от 6 июня 2017 года "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам, являющимся собственниками (балансодержателями) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц".



Документ устанавливает тариф для юрлиц, которые оперируют жилыми комплексами для временно перемещенных лиц, тариф на электроэнергию в размере тарифа для населения – 1,68 грн/кВт-ч.



4. Постановление НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 года "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению".



Документ устанавливает тарифы на электроэнергию для населения. Кроме прочего – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.



А также – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч для многодетных семей и детдомов и для общежитий с общим прибором учета электроэнергии.



Согласно обоснованию к постановлению №15 НКРЭКУ, все постановления о льготах для отдельных категорий потребителей потеряли свою юридическую силу еще с июля 2019 года, когда был запущен оптовый рынок электрической энергии.



Однако в своем постановлении №483 Кабмин ссылался на них, как на действующие.



С внесением изменений в постановление №483 о ПСО 28 декабря 2020 года, "льготные постановления" окончательно перестали действовать.



