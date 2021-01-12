Биткоин подешевел на $8 тысяч за три дня

11 января курс биткоина на криптобирже Binance падал до отметки в $ 33,5 тыс. По состоянию на 8:30 стоимость первой криптовалюты находится на уровне в $ 34,3 тыс., за прошедшие сутки она снизилась на 16%. Об этом пишет РБК.

Фото: 3dnews.ru

По данным «Минфина», на 09:05 курс биткоина составляет $ 33,316 за монету.

Что произошло

Цена актива начала резко падать после того, как 8 января она обновила исторический максимум около $ 42 тыс., с тех пор актив подешевел более чем на $ 8 тыс.

Рынок криптовалют

Альткоины также сильно пострадали в прошедшие сутки. Крупнейшие по капитализации монеты потеряли в цене от 5% до 34%.

Ethereum за последние 24 часа подешевел на 19%, до $ 1075, XRP — на 24%, до $ 0,273.

Общая капитализация рынка цифровых денег сократилась на 16%, до $ 935 млрд, по данным сервиса Coingecko. Доля биткоина составила 67,8%.

Звездный час биткоина

В начале текущего года биткоин торговался на уровне в $ 28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Прогнозы аналитиков

Ранее коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупредил, что курс первой криптовалюты может резко упасть до $ 20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать.

В то же время ведущий аналитик Bloomberg Майк Макглоун писал, что на данный момент биткоин выглядит более перспективной инвестицией, чем золото. Макглоун считает, что рост стоимости первой криптовалюты до $ 50 тыс., а ее капитализации до $ 1 трлн — это более вероятный сценарий, чем падение цены до $ 20 тыс.

Также позитивно на будущее биткоина смотрит бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan Тон Вейс. Он спрогнозировал, что в 2021 году курс актива может подняться до $ 100 тыс. Трейдер назвал такой сценарий «консервативным» и добавил, что при благоприятных обстоятельствах монета может подорожать до $ 200 и даже до $ 300 тыс.