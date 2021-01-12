В Нью-Йорке возобновили делистинг китайских телекомов. Торги приостановят

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) возобновила процедуру исключения ценных бумаг China Telecom, China Mobile и China Unicom после запрета американцам инвестировать в китайские организации. Об этом говорится в сообщении торговой площадки, пишет РБК.

В Нью-Йорке возобновили делистинг китайских телекомов. Торги приостановят
Фото: quote.rbc.ru

Что известно

Торги этими бумагами будут приостановлены 11 января 2021 года.

Предыстория

Впервые о начале процедуры делистинга китайских телекомов Нью-Йоркская биржа объявила 31 декабря 2020 года. Тогда NYSE указала, что «эмитенты более не подходят для листинга». Решение стало результатом подписанного президентом США Дональдом Трампом указа.

4 января Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила процедуру делистинга. Площадка заявила, что продолжит консультации с регулирующими органами.

В середине ноября 2020 года президент США Дональд Трамп запретил американцам инвестировать в китайские компании, которые контролируются или связаны с военными КНР.

В его приказе говорилось, что КНР эксплуатирует американский капитал для «развития и модернизации своих военных, разведывательных и других силовых структур». Запрет вступает в силу 11 января 2021 года.

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