В США обанкротилось рекордное количество компаний с 2009 года

В 2020 году компании в США подали рекордное количество заявлений о банкротстве. Больше банкротств последний раз было в 2009 году во время мирового финансового кризиса. Об этом сообщает Украинский капитал, со ссылкой на данные Bloomberg.

В прошлом году заявления о банкротстве подали 244 американские компании. Это фирмы из секторов энергетики, ритейла и рынка потребительских услуг. Последний раз больший показатель подачи заявлений о банкротстве был зафиксирован в 2009 году, когда их было 293.

По оценкам экспертов, несмотря на изобретение вакцины, пострадавшие сектора все еще остаются уязвимыми. Специалисты прогнозируют новую волну банкротств во втором квартале 2021 года, когда у компаний закончатся ресурсы.

Во вторую волну банкротств, по прогнозам Bloomberg, попадут фитнес-клубы и кинотеатры. Зато e-commerce продолжит свою экспансию в оффлайновый ритейл-сектор.

Как происходит банкротство

Проблемные компании могут пройти через банкротство по двум различным процедурам — соответственно 7 или 11 главе Кодекса США о банкротстве. При банкротстве в соответствии с главой 7 (ликвидация) суд назначает управляющего, который распродает активы должника и направляет вырученные средства на оплату административных и судебных расходов, связанных с процедурой банкротства. После этого деньги распределяются между кредиторами. Но очередь редко доходит до акционеров, и чаще всего они ничего не получают.

Глава 11 предусматривает реструктуризацию долга и реорганизацию компании. При этом компания продолжает работать, но прекращаются любые кредиторские требования. Крупные корпорации, в основном, идут именно по этому пути. Часто компания аннулирует свои предыдущие акции и выпускает новые, чтобы таким образом расплатиться с кредиторами по обеспеченному и необеспеченному долгу. Акционеры, которые владели аннулированными акциями, несут убытки.