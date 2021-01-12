Аналитик Bloomberg ожидает подорожания биткоина до $50 тыс. уже в этом году

Аналитик Bloomberg Майк Макглоун назвал биткоин более перспективным вложением, чем золото. Как сообщает РБК, он ожидает, что цена криптовалюты в ближайшее время подымится до $ 50 тыс.

По мнению эксперта, общая капитализация биткоина в этом году достигнет $ 1 трлн. Рост цены монеты до $ 50 тыс. он считает более вероятным, чем падение до $ 20 тыс.

Ранее бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan Тон Вейс спрогнозировал, что в текущему году цена биткоина может подняться до $ 100 тыс. Трейдер назвал это «консервативным» сценарием, отметив, что при благоприятных обстоятельствах возможно подорожание монеты до $ 200 тыс. и даже $ 300 тыс.

Риск падения

Другое предположение озвучил коммерческий директор криптовалютной платежной системы Bitpay Сонни Сингх. Он предупредил, что курс биткоин может стремительно упасть до $ 20 тыс. Это произойдет, если крупные институциональные инвесторы, которые покупали криптовалюту во время кризиса, начнут продавать ее и фиксировать прибыль.

Что происходит сейчас

Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс. Сейчас одна единица криптовалюты стоит около $ 39,4 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.