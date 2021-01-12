За первую неделю года бизнес получил доступных кредитов почти на 1 млрд грн — премьер-министр

Общая сумма кредитов, которые выдали украинские банки по программе Доступные кредиты «5?7?9» в первую неделю 2021 превышает 900 млн грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в фейсбук.

За первую неделю года бизнес получил доступных кредитов почти на 1 млрд грн — премьер-министр
Фото: pershyj.com

По словам главы правительства, программа начала значительно эффективнее работать со второй половины прошлого года. «В июне 2020 программа работала уже фактически 4 месяца, но было выдано кредитов на чуть более 500 млн грн. Тогда мы обновили правила и инструменты в рамках этой программы. И с июля, за 6 месяцев, было выдано доступных займов на более 16 млрд грн», — рассказал Шмыгаль.

По его мнению, в 2021 году дешевые кредиты для бизнеса станут еще одним инструментом быстрого восстановления экономики и увеличения количества рабочих мест.

Как получить кредит

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23 банками. Это Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, ПУМБ, Банк Альянс, Кредобанк, Банк Восток, Райффайзен Банк Аваль, Таскомбанк, Альфа-банк, Банк Глобус, Мегабанк, Поликомбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Кредитвест, Агропросперис, Прокредит Банк, Аккордбанк, Украинский капитал, МТБ Банк.

В рамках программы «Доступные кредиты 5?9%» украинские предприниматели могут получить кредит на создание и развитие бизнеса сроком до 5 лет без ограничения суммы, но при условии, что годовая выручка не превышает 100 млн грн (по группе связанных лиц).

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