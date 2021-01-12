Продовольствие на мировых рынках дорожает седьмой месяц подряд

По итогам 2020 года среднегодовое значение Индекса продовольственных цен ФАО достигло трехлетнего максимума. При этом продукты дорожали последние 7 месяцев подряд, сообщает ThePage.

Продовольствие на мировых рынках дорожает седьмой месяц подряд

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в декабре больше всего выросли цены на молочную продукцию и растительные масла.

В декабре среднее значение индекса цен ФАО составило 107,5 пункта, что на 2,2% выше ноябрьского показателя. По итогам 2020 года среднее значение этого индекса достигло максимального за последние три года уровня 97,9 пункта, что на 3,1% выше показателя 2019 года. Хотя на 25% ниже исторического максимума, зафиксированного в 2011 году.

Индекс цен на зерновые в декабре вырос на 1,1% по сравнению с ноябрьским показателем, а его среднегодовое значение 2020 года на 6,6% превысило уровень 2019 года. В декабре повысились экспортные цены на пшеницу, кукурузу и рис, что частично вызвано опасениями в связи с неблагоприятными погодными условиями в Северной и Южной Америке и в РоSSии. По сравнению с 2019 годом в 2020 году экспортные цены на кукурузу и пшеницу выросли соответственно на 7,6% и 5,6%.

Индекс цен на растительные масла в декабре вырос на 4,7% и достиг самого высокого уровня с сентября 2012 года. Во многом это связано с сокращением предложения пальмового масла и резким повышением экспортных пошлин в Индонезии.

Что будет в этом году

Как сообщал «Минфин», по прогнозу ICU, цены на кукурузу могут вырасти на 10% в 2021 году благодаря сильному спросу Китая, восстановлению цен на нефть, меньшему урожаю в сезоне 2020/21 года и низким запасам в США.

Зато цены на пшеницу после стремительного роста в 2020 году начнут снижаться в начале этого года из-за увеличения предложения. В то же время в целом они удержат высокие позиции и на конец 2021 вырастут на 2%. В частности, из-за снижения запасов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
Украина возобновила импорт электроэнергии из БеларусиУкраина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
Блок рекламы


Похожие новости
Китайские сталевары третий месяц подряд наращивают экспортКитайские сталевары третий месяц подряд наращивают экспорт
Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕКНефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК
Золото дорожает после принятия пакета стимулирования экономики СШАЗолото дорожает после принятия пакета стимулирования экономики США
За 11 месяцев Укрнафта уплатила свыше 11 млрд грн налоговЗа 11 месяцев Укрнафта уплатила свыше 11 млрд грн налогов
За 11 месяцев США сократили импорт стали на 22%За 11 месяцев США сократили импорт стали на 22%
За 11 месяцев транзит СУГ через Украину упал на 22%За 11 месяцев транзит СУГ через Украину упал на 22%
Валютные интервенции. НБУ впервые за месяц продал валютуВалютные интервенции. НБУ впервые за месяц продал валюту
Топливо в рознице уверенно дорожаетТопливо в рознице уверенно дорожает
Tokyo Steel второй раз за месяц повышает цены на продукциюTokyo Steel второй раз за месяц повышает цены на продукцию
Цена на нефть Brent превысила $52 впервые за 10 месяцевЦена на нефть Brent превысила $52 впервые за 10 месяцев
Последние новости
Подгружаем последние новости