"Лекхим" заключил соглашение на 5 млн доз китайской вакцины Sinovac

Производство вакцин в Харькове намерены наладить в 2022 году.

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение на поставку в Украину 5 млн доз вакцины против COVID-19 с китайским производителем вакцин Синовак (Sinovac Biotech).

Соответствующая информация обнародована на сайте компании.

"Согласно этому договору, группа фармацевтических компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech) в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже в марте 2021 года Украина сможет получить вакцину против коронавируса производства Sinovac Biotech, эффективность которой доказана клиническими исследованиями, а в 2022 году - наладить производство вакцины на украинском предприятии ЗАО "Лекхим-Харьков".

"Помимо продажи вакцины CoronaVac китайского производства, сотрудничество предполагает организацию масштабного производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) с 2022 года в Украине («Лекхим-Харьков»), а с 2025 года планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин", - говорится в сообщении.

Китайская компания Синовак (Sinovac Biotech) была основана в Пекине в 2001 году. Компания производит от 300 до 500 млн доз в год шести типов различных вакцин для людей и животных.

Группа компаний "Лекхим" - фармацевтическая компания, основанная в 1992 году. В состав группы компаний "Лекхим" входят три предприятия: ЗАО "Технолог" (г. Умань) (на завершающей стадии получения преквалификации ВОЗ), АО "Лекхим-Харьков" (г. Харьков) и управляющая компания АО "Лекхим" (г. Киев). Группа компаний "Лекхим" поставляет свою продукцию в 34 страны мира (СНГ, ЕС , Великобритания, Азия и Африка).

"Напомним, 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставке 1,9 млн доз вакцины производства компании Sinovac Biotech.

Вакцина Sinovac менее эффективна, чем вакцины, разработанные Moderna Inc. и совместно Pfizer Inc. и BioNTech SE, эффективность которых составила 94,5% и 95% соответственно. Но ее можно хранить в стандартном холодильнике, что упрощает и удешевляет транспортировку и хранение в менее развитых странах.

Результаты третьего этапа клинического испытания вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, по сравнению с 91,25% в ходе аналогичного испытания в Турции, и 78% – в Бразилии .

Глава ГП "Медзакупивли" заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины, превысив полномочия.

МОЗ планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предусматривает утвержденный министерством план вакцинации. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РоSSии.