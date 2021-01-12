Подарок от нового президента. Goldman Sachs прогнозирует новый пакет стимулирования экономики США

Новый пакет помощи экономики США объемом $ 750 млрд будет одобрен в период с середины февраля по середину марта и распределен почти сразу же. Такой прогноз обнародовала инвестиционная компания Goldman Sachs, сообщает портал profinance.

Подарок от нового президента. Goldman Sachs прогнозирует новый пакет стимулирования экономики США

Демократическая партия США получила полный контроль над Конгрессом, и это открывает дорогу для дальнейшего стимулирования экономики, пишет главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус. В связи с этим банк изменил прогнозы по ВВП США.

Goldman Sachs прогнозирует, что принятие нового пакета стимулов объемом $ 750 млрд. Распределены средства будут следующим образом:

  • $ 300 млрд в виде чеков населению;
  • $ 200 млрд помощи правительствам штатов и муниципальным властям;
  • $ 150 млрд в виде пособий по безработице;
  • еще $ 100 на остальные расходы.

Как изменится экономика

В связи с дополнительными стимулами Goldman Sachs повысил прогнозы по ВВП США на 2021 год. Теперь они выглядят так:

  • 1 квартал: +5% в годовом выражении против +5% в годовом выражении в предыдущем прогнозе;
  • 2 квартал: +9% в годовом выражении против +8,5% в годовом выражении в предыдущем прогнозе;
  • 3 квартал: +7,5% в годовом выражении против +5% в годовом выражении в предыдущем прогнозе; и
  • 4 квартал: +5% в годовом выражении против +4% в годовом выражении в предыдущем прогнозе.

ВВП США в 2021 и 2022 годах вырастет на 6,4% и 4% соответственно, прогнозирует компания.

Также Goldman Sachs полагает, что ФРС начнет сокращать стимулирование в 2022 году, а повышать ставки — во второй половине 2024 года.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп отклонил масштабный пакет стимулирования экономики США на $ 900 млрд, который накануне подавляющим большинством приняли республиканцы и демократы в обеих палатах Конгресса.

В своем видеообращении президент США заявил, что предусмотренные выплаты в $ 600 долларов для большинства американцев слишком малы.

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