Подарок от нового президента. Goldman Sachs прогнозирует новый пакет стимулирования экономики США

Новый пакет помощи экономики США объемом $ 750 млрд будет одобрен в период с середины февраля по середину марта и распределен почти сразу же. Такой прогноз обнародовала инвестиционная компания Goldman Sachs, сообщает портал profinance.

Демократическая партия США получила полный контроль над Конгрессом, и это открывает дорогу для дальнейшего стимулирования экономики, пишет главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус. В связи с этим банк изменил прогнозы по ВВП США .

Goldman Sachs прогнозирует, что принятие нового пакета стимулов объемом $ 750 млрд. Распределены средства будут следующим образом:

$ 300 млрд в виде чеков населению;

$ 200 млрд помощи правительствам штатов и муниципальным властям;

$ 150 млрд в виде пособий по безработице;

еще $ 100 на остальные расходы.

Как изменится экономика

В связи с дополнительными стимулами Goldman Sachs повысил прогнозы по ВВП США на 2021 год. Теперь они выглядят так:

1 квартал: +5% в годовом выражении против +5% в годовом выражении в предыдущем прогнозе;

2 квартал: +9% в годовом выражении против +8,5% в годовом выражении в предыдущем прогнозе;

3 квартал: +7,5% в годовом выражении против +5% в годовом выражении в предыдущем прогнозе; и

4 квартал: +5% в годовом выражении против +4% в годовом выражении в предыдущем прогнозе.

ВВП США в 2021 и 2022 годах вырастет на 6,4% и 4% соответственно, прогнозирует компания.

Также Goldman Sachs полагает, что ФРС начнет сокращать стимулирование в 2022 году, а повышать ставки — во второй половине 2024 года.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп отклонил масштабный пакет стимулирования экономики США на $ 900 млрд, который накануне подавляющим большинством приняли республиканцы и демократы в обеих палатах Конгресса.