После праздников украинские заробитчане рванули в Европу

С 9 января 2021 года во пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Сейчас выезд граждан из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС . Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.



Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, которые направляются за границу. Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств, которые насчитывали до трех сотен единиц легковых автомобилей.



С целью обеспечения ритмичности пропускных операций Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов, чтобы пропуск был максимально быстрым и в то же время соответствовал критериям безопасности. Для координации работы украинская сторона инициировала ряд погранично-представительских встреч с представителями контролирующих служб сопредельных стран ЕС .



Всего за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу государства пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. При этом подавляющее большинство лиц и транспорта оформлены на выезд из Украины.



В настоящее время значительных очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. В то же время наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остаются около по 100 легковых транспортных средств, ожидающих оформления.



В Госпогранслужбе лицам, которые планируют пересекать государственную границу Украины, рекомендуют:



учитывать возможность временного накопления пассажиров и транспорта перед пунктами пропуска на границе со странами ЕС; актуальную ситуацию в пунктах пропуска отслеживать в Facebook Западного регионального управления (обновляется каждые три часа) и на интерактивной карте на сайте Государственной пограничной службы Украины; изучать актуальный карантин в странах, которые планируете посетить.



