Спрос на поставку газа из Украины в Польшу превзошел способности системы

Спрос на поставку газа из Украины в Польшу превзошел способности системы

ООО "Оператор ГТС Украины" вынужденно ограничило заказы трейдеров на вывоз газа из Украины в Польшу на виртуальной точке соединения.
Как сообщает пресс-служба "Оператора ГТС", заказы трейдеров на транспортировку газа из Украины в ЕС на виртуальной точке соединения Украина-Польша являются большими, чем способность газотранспортной системы на данный момент.

"Компания была вынуждена ограничить заказ трейдеров на вывоз газа в режиме short-haul. Это еще раз подчеркивает, что наличие виртуальных точек на всех границах находится в интересах всего рынка Восточной Европы и будет пользоваться спросом", – сообщает "Оператор ГТС".

При гарантированной мощности точки выхода 12,9 млн кубометров в сутки, заказы на гарантированной основе составили 11,1 млн кубометров, еще около 120 тыс. кубометров были дозаказаны на аукционной платформе на суточной основе.

В то же время заказ услуги short-haul в эти дни достигал 3 млн кубометров, что связано с ростом спроса на газ в Европе в связи с похолоданием.

"Оператор ГТС" может обеспечить физический поток в объеме 12,9 млн кубометров. Соответственно, компания пропорционально ограничила объемы услуги short-haul для заказчиков услуг транспортировки до около 1,7 млн. кубометров газа", – уточнили в компании.

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